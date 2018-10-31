【中期選舉】民調一面倒，沉默的多數　ＶＳ　女性力量

《經濟通通訊社記者俞瑾３１日報道》中期選舉往往是國會少數黨向多數黨尋求翻盤的重要

機會，各路民調顯示共和黨在參議院相對領先、在眾議院較為落後。不過，特朗普較早時曾揚言

，儘管歷史上總統所屬政黨在中期選舉中往往表現不佳，「但今年將會有所不同」。

加上其２０１６年爆冷擊敗希拉里當選總統，顯示民調失準和「沉默的多數」的力量，今次

中期選舉會否真的打破「鐘擺效應」，可能要等到最後一刻才知道。



＊美國民眾政治取向或愈趨撕裂＊



值得留意的是，拜特朗普經常對女性出言不遜所賜，女性對民主、共和兩黨的支持差異度已

達史上最大水平。調查顯示，雖然男性選民較傾向支持共和黨，但過去數月女性選民對民主黨的

支持度直線上升至５８％，大幅領先對共和黨的３３％支持度。

有鑑於此，兩黨集中力量發起「女性攻勢」，據ＰＯＬＩＴＩＣＯ截至本月１２日統計，過

去３０天，在共和黨贊助的近百個電視節目中，將民主黨的希拉里、佩洛西投射為反派人物

（ｖｉｌｌａｉｎｓ）的次數超過３４０００次；而在參議院的三個主要戰場印第安納州、密蘇

里州和西弗吉尼亞州，以希拉里、佩洛西為主題的電視廣告分別播放了逾１１００次。

此外，民主黨資深參議員Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｗａｒｒｅｎ放言，將嚴肅審視（ｔａｋｅ

ａ ｈａｒｄ ｌｏｏｋ）２０２０年參選美國總統。她在ＣＮＮ關於「希望誰成為２０２０總

統候選人」的最新調查中，支持率達８％。

隨著選舉日臨近，包括前總統奧巴馬、前國務卿希拉里等多位知名民主黨人士以及億萬富豪

索羅斯、媒體ＣＮＮ等，自上周三（２４日）起陸續成為自製炸彈的投遞目標。已遭拘捕的疑犯

薩約克（Ｃｅｓａｒ Ｓａｙｏｃ）據稱變身狂熱分子之前一直政治冷感，是受到「狂人」偶像

啟發才如此，顯示美國高度兩極化的濫觴，後遺症往往正是社群撕裂衍生了暴力。

