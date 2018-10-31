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31/10/2018 10:02

【中期選舉】表列最新主流民調結果，且看「失準」歷史會否重演

　　《經濟通通訊社記者俞瑾３１日報道》２０１６年美國總統大選前，顯示希拉里領先特朗普
的民調網站Ｆｉｖｅ　Ｔｈｉｒｔｙ　Ｅｉｇｈｔ，今次顯示民主黨有逾八成機會重奪眾議院；
號稱無黨派背景的Ｃｏｏｋ　Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ、Ｐｏｌｉｔｉｃｏ民調亦顯
示民主黨於眾議院領先，且看「民調失準」的歷史會否重演。
　　表列截至周二（３０日）最新主流民調結果：
　
　　　　　機構　　　　　　　　　　　　　　眾議院預測　　　　　　　參議院預測
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Ｆｉｖｅ　Ｔｈｉｒｔｙ　Ｅｉｇｈｔ　　勝出機會民主黨：共和黨　勝出機會民主黨：共和黨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　為８６﹒４：１３﹒６　　為１４﹒８：８５﹒２

Ｒｅａｌ　Ｃｌｅａｒ　　　　　　　　　民主黨穩坐２０４席，　　共和黨穩坐５３席，高於
Ｐｏｌｉｔｉｃｓ　　　　　　　　　　　高於共和黨的１９９席，　民主黨的４７席
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　另有３２席不分上下　　　

Ｃｏｏｋ　Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　　　　　民主黨穩坐１８２席，高　共和黨穩坐９席，民主
Ｒｅｐｏｒｔ　　　　　　　　　　　　　於共和黨的１４０席　　　黨穩坐２６席

Ｐｏｌｉｔｉｃｏ　　　　　　　　　　　民主黨穩坐或較大可能贏　民主黨穩坐或較大可能贏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取２０８席，高於共和黨　取２２席，高於共和黨的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的１９９席　　　　　　　８席
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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