【中期選舉】表列最新主流民調結果，且看「失準」歷史會否重演

《經濟通通訊社記者俞瑾３１日報道》２０１６年美國總統大選前，顯示希拉里領先特朗普

的民調網站Ｆｉｖｅ Ｔｈｉｒｔｙ Ｅｉｇｈｔ，今次顯示民主黨有逾八成機會重奪眾議院；

號稱無黨派背景的Ｃｏｏｋ Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ Ｒｅｐｏｒｔ、Ｐｏｌｉｔｉｃｏ民調亦顯

示民主黨於眾議院領先，且看「民調失準」的歷史會否重演。

表列截至周二（３０日）最新主流民調結果：



機構 眾議院預測 參議院預測

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Ｆｉｖｅ Ｔｈｉｒｔｙ Ｅｉｇｈｔ 勝出機會民主黨：共和黨 勝出機會民主黨：共和黨

為８６﹒４：１３﹒６ 為１４﹒８：８５﹒２



Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ 民主黨穩坐２０４席， 共和黨穩坐５３席，高於

Ｐｏｌｉｔｉｃｓ 高於共和黨的１９９席， 民主黨的４７席

另有３２席不分上下



Ｃｏｏｋ Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ 民主黨穩坐１８２席，高 共和黨穩坐９席，民主

Ｒｅｐｏｒｔ 於共和黨的１４０席 黨穩坐２６席



Ｐｏｌｉｔｉｃｏ 民主黨穩坐或較大可能贏 民主黨穩坐或較大可能贏

取２０８席，高於共和黨 取２２席，高於共和黨的

的１９９席 ８席

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