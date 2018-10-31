【ＦＯＣＵＳ】地產代理掀「汰弱留強」，港樓連跌兩月跌勢已成？

【ＦＯＣＵＳ】中原城市領先指數（ＣＣＬ）連跌４周，為近三年罕見，加上差估署今早公

布９月住宅樓價指數連跌兩月，籠罩於中美貿戰、加息周期、人幣貶值多重陰影下的港樓，似愈

來愈有見頂之勢。除了老牌屋苑量價齊跌；新盤大手客亦銳減，撻定個案更驟增至去年的三倍。

秋風勁吹，龍頭代理之一的美聯周三（３０日）率先向佣金收入最低的１００名代理「開刀」，

另一龍頭中原本月佣金收入亦按月大跌四成。

一邊是驚嚇如摩通的「倘失業飆，港樓跌四成」的預測，另一邊是長實（０１１１３）主席

李澤鉅周三指，樓市以用家做主導，未見有泡沫－－樓價後市如何實屬見仁見智。



＊「莫買當頭跌」，準買家觀望日增＊



截至上周五（２６日），反映本港主要大型屋苑二手住宅走勢的ＣＣＬ錄連跌４周，累計跌

幅０﹒９８％，為２０１６年２月以來首次；差估署樓價指數則連跌２個月累計１﹒５２％。或

許是受「莫買當頭跌」的民間智慧影響，愈來愈多準買家選擇持幣觀望，早前蜂擁入市的盛況已

不復見。

據悉，本港新盤市場本月成交較９月銳減逾四成，４個本月開賣的新盤實際銷售比率僅約六

成，其中位於屯門的萬科（０２２０２）「上源」更錄７宗連環撻定；而新地（０００１６）位

於南昌的匯璽ＩＩ，９月亦連錄６宗撻訂。有統計就指，年初至今，新盤撻訂個案已錄至少３６

宗，而去年全年僅９宗。

除了準買家卻步，銀行估價亦轉審慎，十大私人屋苑估價自港銀９月２７日迎來１２年首次

加息後全線由升轉跌；其中主打中小型戶的天水圍嘉湖山莊、將軍澳新都城等的估價已大致回

落至４個月前水平。

樓市寒冬似避無可避，美聯昨向員工發布名為「ｂｏｔｔｏｍ榜放取無薪假期機制」的通告

，包括集團佣金收入最低的１００名員工中的最差１０名必須離職﹔其後５５名員工必須自行申

請放無薪假期最少３個月；另３５名員工可由主管擔保下留任。另據中原住宅部總裁陳永傑透露

，本月佣金全月埋單約１﹒５億元，與保本線２﹒５億元比較，帳面計已蝕１億元，是中原今年

２月以來首見紅，虧損金額更創歷史新高。



＊美英樓市齊走軟，觀察前高位支持＊



無獨有偶，息口上升除了添壓港樓，美國、英國樓市乃至全球豪宅升勢亦齊現走軟跡象。最

新公布的標普Ｃｏｒｅ Ｌｏｇｉｃ Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ全美房價指數，８月同比上升

５﹒８％，為一年來首次跌穿６％；其中十大城市房價指數升幅連續兩個月大幅收窄，僅同比升

５﹒１％。英國最大的房貸機構之一Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ公布的英國９月房價指數亦顯示，同

比漲幅僅２％，為５年來的最低。

此外，萊坊國際追蹤全球４３個主要城市高端物業價格變動的「全球城市豪宅價格指數

（Ｐｒｉｍｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｉｔｉｅｓ Ｉｎｄｅｘ）」，第三季同比增２﹒７％，錄自

２０１２年第四季以來最低水平。

不過，若從歷史數據看，金融海嘯拖累ＣＣＬ於２００８年１２月低見５６﹒７１點，惟未

跌穿２００５年６月時高位５６﹒０７；２０１６年初港樓調整，ＣＣＬ於３月回落至

１２７﹒４６，惟亦未跌穿２０１３年３月時高位１２３﹒６６。

換言之，今次港樓下行會否以２０１５年９月時高位１４６﹒９２為底，即約調整２５％，

拭目以待。（經濟通通訊社 俞瑾）

