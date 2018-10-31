《投資智慧－鄧聲興》平保回購恐影響業績增長，對股價刺激有限

《投資智慧》平保（０２３１８）首三季錄得強勁增長，期內淨利潤７９３﹒９７億元（人

民幣．下同），按年增１９﹒７２％，增幅減少主要由於平保需採用國際會計準則ＩＦＲＳ９，

令業績較不穩定。若按之前的會計準則計算，平保首三季錄得盈利８９５﹒８８億元，同比增幅

達３５﹒１％，較２０１８年上半年的盈利增幅３３﹒８％有所加快，反映盈利增長仍理想。



事實上，平保業績仍有數個亮點，包括首三季壽險及健康險新業務價值按年增長３﹒２％，

其中第三季增幅達１０﹒９％，增速為今年三個季度中最快；前三季度新業務價值率４２﹒１％

，按年提升４﹒３個百分點；代理人規模達１４３萬元，較年初增長３﹒２％；平安產險的原保

險保費收入同比增長１５﹒０％至１８１１﹒５億元，反映核心業務表現理想。此外，金融科技

與醫療科技業務前三季度實現歸屬於母公司股東的營運利潤５４﹒０３億元，按年急增

７００﹒４％，對公司整體貢獻達６％。



＊金融科技與醫療科技業務利潤急增７倍＊



截至今年９月底，平保的保險資金投資組合規模近２﹒６５萬億元，較年初增長８﹒１％。

２０１８年前三季度，保險資金投資組合年化淨投資收益率４﹒７％，年化總投資收益率

４﹒９％，保持穩定。



與此同時，集團宣布回購建議方案，回購總額不超過總股本的１０％，預計涉及千億資金，

暫仍待審議。回購資金主要包括公司自有資金，惟啟動千億資金回購股份，將令平保的綜合償付

能力充足率會大幅下降。截至９月底，平安壽險及平安產險的綜合償付能力充足率分別為

２２７﹒８％及２１９％，遠高於監管需求，估計回購將令平保綜合償付能力充足率降至

２００％水平之下，或將影響未來業績發展及增長空間，故料回購行動對平保股價的刺激有限。

《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

