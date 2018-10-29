《權證紅盤－朱紅》上周窩輪市場淨流入，本周觀望企業業績公布

《權證紅盤》大家好，很高興和大家在周一（２９日），分析港股和窩輪。港股上周持續震

盪，每日的恆指高低波幅高達８００多點，恆指跌破２５０００點的重要位置，平均成交金額

１０００億元左右。上周中國人壽的第三季度業績倒退２６％，拖累股價上周五（２６日）下跌

７％；另外，有研究公司下調舜宇光學的目標價，上周五股價下跌１１％。



＊一周窩輪市場流入三億元，流出三千三萬＊



好了，我們首先看看上周窩輪市場的資金流，過去一周窩輪市場有３億元流入窩輪市場，

３３００萬元流出。第一大資金流入是騰訊認購證，有６７００萬元。第二大流入的是恆指認購

證，有３６００萬元。第三大流入的平保的認沽證，有３５００萬元。第四大流入的是平保認購

證，有２５００萬元。

在資金流出方面，上周資金主要由騰訊認沽證獲利流出，有６７００萬元。第二大資金流出

的是恆指的認沽證，有１０００萬元。第三大流走的是中國移動的認沽證，有８４０萬元。



＊匯控、平保、江銅和比亞迪今日公布季績＊



好了，我們展望一下本周的主要的財經消息。最近港股進入第三季度業績公布期，本周一：

有匯控（００００５）、平安保險（０２３１８）、江西銅業（００３５８）和比亞迪

（０１２１１）公布業績等；周二（３０日），有中交建（０１８００）、中信證券

（０６０３０）、農業銀行（０１２８８）等公布業績。本周港股及窩輪市場的回顧和展望大致

如此。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

