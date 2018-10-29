  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2018 09:46

《權證紅盤－朱紅》上周窩輪市場淨流入，本周觀望企業業績公布

　　《權證紅盤》大家好，很高興和大家在周一（２９日），分析港股和窩輪。港股上周持續震
盪，每日的恆指高低波幅高達８００多點，恆指跌破２５０００點的重要位置，平均成交金額
１０００億元左右。上周中國人壽的第三季度業績倒退２６％，拖累股價上周五（２６日）下跌
７％；另外，有研究公司下調舜宇光學的目標價，上周五股價下跌１１％。

＊一周窩輪市場流入三億元，流出三千三萬＊

　　好了，我們首先看看上周窩輪市場的資金流，過去一周窩輪市場有３億元流入窩輪市場，
３３００萬元流出。第一大資金流入是騰訊認購證，有６７００萬元。第二大流入的是恆指認購
證，有３６００萬元。第三大流入的平保的認沽證，有３５００萬元。第四大流入的是平保認購
證，有２５００萬元。
　　在資金流出方面，上周資金主要由騰訊認沽證獲利流出，有６７００萬元。第二大資金流出
的是恆指的認沽證，有１０００萬元。第三大流走的是中國移動的認沽證，有８４０萬元。

＊匯控、平保、江銅和比亞迪今日公布季績＊
　
　　好了，我們展望一下本周的主要的財經消息。最近港股進入第三季度業績公布期，本周一：
有匯控（００００５）、平安保險（０２３１８）、江西銅業（００３５８）和比亞迪
（０１２１１）公布業績等；周二（３０日），有中交建（０１８００）、中信證券
（０６０３０）、農業銀行（０１２８８）等公布業績。本周港股及窩輪市場的回顧和展望大致
如此。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN