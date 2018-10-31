《缸邊嫺談－黃惠嫺》楓葉教育（１３１７）受惠於中產階層消費增

《缸邊嫺談》最新公布，截至２０１８年１０月１５日，楓葉教育（０１３１７）入讀學生

總數為３６５６４名學生。入讀學生人數較去年同期增加３０﹒１％及較２０１８年３月３１日

增加２１﹒９％。



現時集團仍有多個收購及建設事項在進行當中，若在手的項目完成收購或建設後，可為集團

帶來超過４萬個學生人數，可大大提升集團的收入。



集團未來將繼續採納多重擴張策略，包括在中國及海外按輕資產模式開設更多學校、收購與

集團有協同作用的學校及擴大若干使用率較高的自有學校。而集團認為，為學生設立從幼兒園升

至高中的「直通車」可提高集團學校系統的效率。為達成目標，集團將繼續於中國二三線城市設

立更多初中及小學，規模大至可作為大區學校，向集團的高中輸送學生。預計未來就讀初中及小

學學生的百分比將持續增長。另外，海外擴張是集團長期增長策略的一部分。因楓葉品牌學校的

全球版圖可助集團在中國的招生。截至２０１８年２月２８日止，集團擁１６﹒６４億元的銀行

結餘及現金，現金流充裕，有十足的能力去支持集團繼續通過收購擴大規模。



＊政策因素已反映＊



教育仍為一國發展的主要基石，現時中國的教育毛入學率仍較發達國家的為低，而根據《國

家教育事業發展「十三五」規劃》，到２０２０年學前三年毛入園率達到８５％，九年義務教育

鞏固率達到９５％，高中階段教育毛入學率達到９０％。教育市場仍有十足的發展空間。



雖然集團業務正面對不明朗因素，政策收緊、經濟下行壓力加大，但集團目標的中產階層人

士數目正不斷增加，中產階級消費抬頭，加上中國人「望子成龍」的傳統思想。中國家長甚至認

為其子女越早接受國際學校的優質教育，日後進入海外頂尖大學的機會就越大。楓葉教育作為國

內最大民辦的國際學校，擁較強的定價能力，每年學費收入相對穩定，加上採用輕資產的模式擴

展業務，並從教育園區向大區轉型及建立一個小學、初中及高中入讀學生人數呈金字塔結構發展

，為集團的高中提供源源不絕的客源，將內部升學率提升，有助吸引更多家長選擇將子女由小開

始入讀，集團業務存在較大的發展空間。



雖然８月１０日發布的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）

》，其新增的三條新例對集團的收入會構成負面影響，而當中初中、小學及其他服務如冬夏令營

、其他教育服務的收入影響最大，約佔集團整體收入４０％至５０％。集團股價在送審稿公布後

已由高位下調超過５成，現時股價已作出反映。而該送審稿只是草案，還未成有約束力的法律，

加上集團若能調節業務的經營模式以迎合新政，屆時在入學需求持續增長下，集團的收入可維持

穩定的增長。投資者可考慮３元附近的位置增持或吸納，股價上望升至３﹒５６元。《工銀亞洲

證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

