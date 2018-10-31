【本港樓市】差估署樓價指數連跌兩個月，９月跌幅擴至１﹒４４％

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３８８﹒８點

，按月跌１﹒４４％。指數已連跌２個月並累跌１﹒５２％，不過由年初至今的首九個月升

１０﹒２４％，而按年亦升１４﹒０８％。

中小型單位樓價指數報３９１﹒９點，按月跌１﹒４３％。而大型單位樓價指數報

３２７﹒５點，按月跌１﹒３％。

以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７１６﹒４７萬元，九

龍區上車盤平均售價５９０﹒３６萬元，反觀新界區上車盤售價５６１﹒３萬元。（ｋｙ）

