《經濟通通訊社３１日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）宣布，按中國會
計準備計算，截至今年９月底止首九月淨利潤５９９﹒８０億元（人民幣．下同），增加逾
５６％，每股基本收益４９﹒５分，營業收入２﹒０７萬億元，上升近１９％。
單計第三季淨利潤１８３﹒８０億元，按年升近６３％，每股基本收益１５﹒１分，營業收
入７７２７﹒１８億元，增逾３３％。（ｈｍ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
31/10/2018 07:47
中石化（００３８６）首九月淨利潤近６００億人幣，增加逾５６％
《經濟通通訊社３１日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）宣布，按中國會
計準備計算，截至今年９月底止首九月淨利潤５９９﹒８０億元（人民幣．下同），增加逾
５６％，每股基本收益４９﹒５分，營業收入２﹒０７萬億元，上升近１９％。
單計第三季淨利潤１８３﹒８０億元，按年升近６３％，每股基本收益１５﹒１分，營業收
入７７２７﹒１８億元，增逾３３％。（ｈｍ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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