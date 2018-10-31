中石化（００３８６）首九月淨利潤近６００億人幣，增加逾５６％

《經濟通通訊社３１日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）宣布，按中國會

計準備計算，截至今年９月底止首九月淨利潤５９９﹒８０億元（人民幣．下同），增加逾

５６％，每股基本收益４９﹒５分，營業收入２﹒０７萬億元，上升近１９％。

單計第三季淨利潤１８３﹒８０億元，按年升近６３％，每股基本收益１５﹒１分，營業收

入７７２７﹒１８億元，增逾３３％。（ｈｍ）



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