神華（０１０８８）首三季淨利潤逾３７２億人幣，跌近４％

《經濟通通訊社３１日專訊》神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）宣布，按國際財務

準則計算，截至今年９月底止首九月淨利潤３７２﹒０７億元（人民幣．下同），下跌近４％，

每股基本盈利１﹒８７１元，經營收入１９４０﹒８４億元，升逾６％。（ｈｍ）



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