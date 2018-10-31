《經濟通通訊社３１日專訊》神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）宣布，按國際財務
準則計算，截至今年９月底止首九月淨利潤３７２﹒０７億元（人民幣．下同），下跌近４％，
每股基本盈利１﹒８７１元，經營收入１９４０﹒８４億元，升逾６％。（ｈｍ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
31/10/2018 07:47
神華（０１０８８）首三季淨利潤逾３７２億人幣，跌近４％
《經濟通通訊社３１日專訊》神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）宣布，按國際財務
準則計算，截至今年９月底止首九月淨利潤３７２﹒０７億元（人民幣．下同），下跌近４％，
每股基本盈利１﹒８７１元，經營收入１９４０﹒８４億元，升逾６％。（ｈｍ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
|國際動態31/10/2018
特朗普擬禁「雙非」 在美出生不再自動享公民權
|生財有道30/10/2018
第三屆聯大投資比賽圓滿舉行 冠軍由香港大學同學奪得
|FOCUS30/10/2018
【FOCUS】無視打臉侵侵續對華強硬 聯儲QT會否生變惹關注
|中國故事30/10/2018
【互聯互通】北上互認基金擴容至16隻
|國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
|FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰