《日入而息》人行下周在港發票據穩定人幣，港股全月挫２８０８點

《今天重點》﹡人民銀行下周三（１１月７日）首次在香港招標發行總額２００億元人民幣

兩期央行票據，三個月和一年各半；分析指人行此舉有意提高離岸資金成

本，穩定貨幣

﹡渣打（０２８８８）第三季稅前基本溢利近１１億美元，勝預期；股東權益

回報升至６﹒６％；有信心創造１０％以上回報

﹡港股全月大瀉２８０８點，連跌６個月，為３６年來最長跌浪



《即日市況》﹡騰訊急升近６％，港股飆３９４點收２４９７９，成交１０６４億



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒４％收復二千六，全月累計跌７﹒７％



《美元匯價》﹡美匯仍然處於強勢，歐元有破位而下風險；歐元最新報１﹒１３３８╱

４３，日圓最新報１１３﹒１３╱１８



《公司業績》﹡富力地產（０２７７７）首三季純利４５億元人民幣，升６７％

﹡九台農商銀行（０６１２２）首九個月淨利潤１０﹒６１億元人民幣

﹡中國忠旺（０１３３３）首三季純利按年升近９％

﹡中國建材（０３３２３）首三季多賺逾１﹒２倍至７６﹒６億元人民幣

﹡合和實業（０００５４）中期純利升近３倍至近６６億，派息３０仙

﹡浙江滬杭甬（００５７６）首九個月純利升１２％至２７億元人民幣

﹡黛麗斯（００３３３）本財年首季收入按年跌１４％至２﹒８億元，毛利率

亦下降



《公司資訊》﹡達力環保（０１７９０）今起招股，入場費約４０４０元

﹡永泰（００３６９）及萬泰澐灃再標售兩伙，總套現金額逾３﹒２億元

﹡石四藥（０２００５）抗生素注射液獲國家藥品監管局生產註冊批件

﹡尚乘集團聯合四間中資區域性銀行加強金融科技合作

﹡信行為中國２１世紀教育（０１５９８）提供不低於５０億元融資額

﹡港交所（００３８８）李小加稱中美關係如婚姻，不可以隨隨便便說離婚

﹡美高梅中國（０２２８２）上季經調整ＥＢＩＴＤＡ１１﹒１７億元增

６﹒４％

﹡區塊鏈（００３６４）清盤呈請聆訊押後至下月１９日；區塊鏈貿易融資平

台「貿易聯動」正式成立，研究與歐洲互通

﹡國微（０２２３９）斥２１００萬美元收購驗證系統公司控股權

﹡渣打（０２８８８）首三季稅前基本溢利升２５％，信貸減值跌５６％；第

三季經營充滿挑戰，有信心創造１０％以上回報；渣打首三季淨息差升５點

子，股東權益回報升至６﹒６％；渣打第三季度除稅前基本溢利為

１０﹒６９億美元，按年增加３１％；貿易戰減慢資本市場活動，惟未見貸

款質素轉差；被問會否裁員？渣打表示隨著架構轉型，部分人手會受影響

﹡華夏醫療（０８１４３）出售愛德華醫院等權益套現約７２３０萬元

﹡豐盛（００６０７）及中傳動（００６５８）暫停買賣，待刊發收購公告

﹡中銀（０２３８８）以貿易聯動完成首以發票為基礎貿易融資，東亞

（０００２３）即日起提供服務

﹡滙豐（００００５）及恆生（０００１１）已於「貿易聯動」完成首批貿易

融資交易

﹡河北建設（０１７２７）首九個月新簽合同總額５６３億元人民幣

﹡豐盛控股（００６０７）訂約方停止就買賣進行磋商，明日復牌

﹡中電光谷（００７９８）與雙流興城組合營從事產業園建設運營業務

﹡威鋮國際（０１００２）料貿易戰或令明年美國收益減少

﹡中國生物製藥（０１１７７）「鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液」獲藥監局藥品

註冊批件



《國企紅籌》﹡建材（０３３２３）旗下聯合水泥與阿里巴巴簽約，入駐企業採購平台

﹡中行與天津國資委達成千億規模授信意向，助力國企混改

﹡金孝賢辭任世紀金花（００１６２）行政總裁

﹡中興通訊（００７６３）獲控股股東提供１０億元人民幣借款



《神州民企》﹡中能國際（０１０９６）與中俄糧食創新合作糧食產業鏈

﹡鎳資源（０２８８９）獲策略夥伴提供管理及技術支援和不多於１億元人民

幣貸款



《中國要聞》﹡１０月ＰＭＩ逾２年低，華泰料出口走弱負向拖累ＧＤＰ

﹡專家表示１０月ＰＭＩ遠遜預期，中國經濟或加速放緩

﹡統計局表示製造業供需出現波動，總體增速放緩；超六成Ａ股公司全年業績

預喜

﹡中證監表示西安銀行及羅博特科首發獲通過

﹡湖南擬斥資近８０億元人民幣保護修復湘江洞庭湖生態

﹡中物聯表示內地１０月鋼鐵ＰＭＩ微升至５２﹒１％

﹡中鋼協會員企業首三季利潤達２３００億，年增８６％

﹡３４上市券商首三季利潤跌３３％，中信証券營收居首

﹡中資券商１０月佣金收入僅３２﹒７億元人民幣，創年內低

﹡發改委表示前三季成品油表觀消費量同比增５﹒４％

﹡貨幣型基金上月收縮近７０００億元人民幣，降幅７﹒７％

﹡北京設數百億基金解決民企股權質押流動性危機

﹡人行收水資金面緊，隔夜回購利率飆升８０個基點；人行連續第４天不進行

逆回購，今淨回籠１５００億；周浩稱人行香港發央票意在提高離岸成本擠

壓人幣空頭；人民銀行下周三在香港發行３個月、１年期央票各１００億元

人民幣；人行將透過香港金管局債務工具中央結算系統發行人幣央行票據

﹡美司法部指控江蘇國安廳黑客竊取美客機引擎數據

﹡萬科北京項目被內媒曝註冊殼公司，助買家規避限購令

﹡人社部表示４１６６億元養老金到帳並已開始投資；９月全國城鎮調查失業

率略降至４﹒９％

﹡外匯局表示９月國際貨物和服務貿易順差９４億美元

﹡馬化騰公開信指擁抱產業互聯網，助力實體產業成長出更多世界冠軍

﹡湖南擬推出一攬子馳援方案，救市資金規模或超百億

﹡中國私募大佬在美涉操縱芝商所期貨被控，目前在逃

﹡國務院表示保持基礎設施補短板力度，不得盲目抽貸壓貸

﹡１０月增２５億ＲＱＦＩＩ額度，ＱＦＩＩ增１億美元

﹡中央政治局會議今日召開，分析研究當前經濟形勢

﹡深圳市國資委設立市屬國企資金融通平台

﹡內蒙古能建斥１億元人民幣收購內蒙華晨股權，以參與華晨風電項目投資



《寶島快訊》﹡台股收漲２﹒９％收復９８００，報９８０２﹒１３點

﹡台灣屈臣氏推出行動支付服務，再與美圖合作



《其他消息》﹡港府研究擴大免徵利得稅範圍，以涵蓋人行在港發行之債券

﹡毛孟靜斥內會不批准討論陳健波言論是玩弄議事規則

﹡楊潤雄稱過去５年大專院校共發生１１宗示威衝突事件

﹡西九龍站售票系統運作不暢順，改以人手售票

﹡劉怡翔稱年底公布詳情明年２月接受申請最快４月派錢；一直有向中央爭取

於大灣區實施「港人港稅」

﹡陳茂波稱首批虛擬銀行牌照將年底發出

﹡差估署樓價指數連跌兩個月，９月跌幅擴至１﹒４４％；差估署租金指數升

勢未止，按月升０﹒５６％

﹡政府建議癈物徵費按袋每公升０﹒１１元，大型廢物標籤每個１１元

﹡黃錦星稱固體廢物收費草案下月１４日交立會，料最快兩年後落實；固體廢

物收費設６個月適應期，以勸籲為本執法

﹡邱騰華周日前赴上海出席首屆中國國際進口博覽會

﹡政府將於１９╱２０財政年度增撥３至４億元推減廢回收

﹡自願醫保扣稅明年４月１日起正式推行，上限８０００元

﹡本港９月外匯基金總資產按月增加３８９億元；９月新批按揭減

３３﹒８％，Ｐ按比例升至１５﹒１％；９月香港人民幣存款下降２﹒９％

，貸款微跌０﹒１％

﹡樓價指數錄兩年半最大跌幅，代理料１０月再跌２％

﹡深股通額度全日用１４﹒５億元；滬股通額度用近４６億

﹡羅兵咸永道表示香港企業面臨驚人的網絡風險

﹡負資產按揭連續７季「零個案」

﹡泛民及建制均支持政府減廢方向，惟對廢物徵費草案內容有保留

﹡李慧琼稱內委會從不是供議員互相批評對方言論的平台

﹡ＭＳＣＩ明年推新指數，容許納入「同股不同權」公司

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