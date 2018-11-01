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01/11/2018 07:46

《日出而作》ＡＳＭ季績遜預期，道指再漲２４１點，油金升近１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５１１５．７６　升　　２４１．１２點╱０．９７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７１１．７４　升　　　２９．１１點╱１．０９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７３０５．９０　升　　１４４．２５點╱２．０１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１２８．１０　升　　　９２．２５點╱１．３１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１４４７．５１　升　　１６０．１２點╱１．４２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５０９３．４４　升　　１１４．９１點╱２．３１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．９１，歐元兌美元１．１３１９

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