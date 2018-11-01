《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１１５．７６ 升 ２４１．１２點╱０．９７％
標普５００ ２７１１．７４ 升 ２９．１１點╱１．０９％
納斯達克 ７３０５．９０ 升 １４４．２５點╱２．０１％
倫敦富時１００ ７１２８．１０ 升 ９２．２５點╱１．３１％
法蘭克福ＤＡＸ １１４４７．５１ 升 １６０．１２點╱１．４２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０９３．４４ 升 １１４．９１點╱２．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．９１，歐元兌美元１．１３１９
01/11/2018 07:46
《日出而作》ＡＳＭ季績遜預期，道指再漲２４１點，油金升近１％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１１５．７６ 升 ２４１．１２點╱０．９７％
標普５００ ２７１１．７４ 升 ２９．１１點╱１．０９％
納斯達克 ７３０５．９０ 升 １４４．２５點╱２．０１％
倫敦富時１００ ７１２８．１０ 升 ９２．２５點╱１．３１％
法蘭克福ＤＡＸ １１４４７．５１ 升 １６０．１２點╱１．４２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０９３．４４ 升 １１４．９１點╱２．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．９１，歐元兌美元１．１３１９
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