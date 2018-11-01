《國金與投資－曾廣標》美「中期選舉」關鍵點

《國金與投資》美國將於１１月６日即下周二舉行中期選舉，主要是選出兩年一任共有

４３５席的新眾議院以及改選３４席即大約三分一席位的參議院。兩年前大選，特朗普爆冷勝出

總統選舉，而共和黨也同時奪得了參眾兩院的控制權，使其名為「美國優先」的改革得以較順利

推行。美國經濟和股市由於減稅及資金回流而向好；然而，特朗普在國內外的戰鬥作風，也引來

了很多不滿，而美國民意亦兩極分化，使到今次中期選舉被視為是兩陣營的大決戰，將決定美國

政府今後兩年的施政方針以及下一屆美國總統選舉的選情。



＊參議院小幅改選不利民主黨＊



今年改選的參議院席位大部分原先由民主黨人出任，只有八位共和黨參議員要面對改選。因

此，除非「特朗普效應」變得完全是負分，否則，民主黨人要重奪在參議院的優勢十分難；若能

聯同中間派人士保持總議席僅落後一兩席，即大約是４９對５１左右，則已算是不錯的成績。



眾議院則面對全面改選，按常理，較多中間派選民會支持一個能夠制衡總統的眾議院；因此

，中期選舉眾議院的變化通常不利於執政黨派。現時，大多數民調都認為民主黨今次可以在眾議

院取回多數派的地位。



＊特朗普粉絲投入眾議院選戰＊



不過，趁今次眾議院改選，特朗普全面安排他的粉絲參加共和黨初選及取得大捷，因此，無

論共和黨最終能否保住眾議院，原先的共和黨主流派將失勢，由特朗普的死忠粉絲取代。反之，

民主黨初選也選出更多左翼反特朗普的人士參選，意味著眾議院今後的左右分化將更嚴重，妥協

的可能性更低，因此，若民主黨重奪眾議院，不僅會阻礙特朗普施政，更加會主動要求國會聆訊

及調查特朗普所涉及的眾多醜聞，到時，特朗普行政當局恐難順利施政。



＊兩陣動員力比併，將決定賽果＊



中期選舉的結果，很大程度將反映兩大陣營的投票意欲及動員的結果，由於現時美國民意極

為對立，喜歡或討厭特朗普的人哪一邊更多出來投票，將會決定賽果。由於坊間多看好民主黨可

奪回眾議院，因此，近期美股在高位有壓力也是可以理解的。



表面上，特朗普很多做法都只是討好美國白人藍領，實際上沒有說服力；然而，特朗普上台

後帶來了更多職位，也確實是他能夠長期吸引一些死忠粉絲們的重要原因。當全世界差不多都鬧

爆特朗普之際，他在美國國內的支持率仍企於四成，並不算太差。



＊厭惡特朗普者，料較願意投票＊



不過，民調亦顯示，不支持他的人始終佔較多數，同時，這些人對特朗普的憎惡，令到更多

人今次會堅定地走出來投票。特朗普也明白這種情況，因此，他近期更努力為黨友們助選，力促

支持者要站出來投票，對抗「虛假傳媒」及阻止更多非法移民進入美國云云。



兩年前，大部分民調都預期特朗普沒有機會勝出，但他雖然在普選票落後兩百多萬票給希拉

莉，卻在一些重要的關鍵州均勝出而以更多代表人票當選總統，有指這是普京暗中發功的結果。

現時，外部勢力要干預美國選舉已變得很難，今次要考驗特朗普的動員功夫了。



＊若選戰受挫，料特朗普對外謀和＊



對於大多數歐洲民眾不喜歡他，特朗普視之為一種「光榮」，因為他要為美國取回在歐洲應

得的東西云云。因此，若共和黨在參院兩院維持現時的優勢，則他的貿易政策還會繼續強硬下去

，到時，更多貿易對手要面對特朗普將很可能繼續執政６年的現實，而不得不作出較多妥協。



＊院府制衡，有助美股軟著陸＊



反之，若共和黨在選舉失利，則特朗普為了應付內部事務，及爭取更大的經濟分數，他可能

會順應市場和大企業的要求，及早在取得好處之下，與歐洲，日本及甚至是中國達成臨時貿易協

議，避免包括美國在內的環球經濟走下坡。



特朗普提醒選民，若想美股下跌便投票給民主黨吧！華爾街主流意見確是認為若特朗普有閃

失，將對美股不利，但從中長線來看，特朗普靠減稅來催谷股市，令財赤不斷增加，此舉最終只

會令股市爆煲，反之，院府若互相制衡，則內政外交都有可能回復到較為理性，有利於熱熾的美

股軟著陸，也有利於全球經濟回到正軌。《資深評論員 曾廣標》

