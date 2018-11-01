《行內行外－梁崇讓》監管市場和營商市場的兩極化

《行內行外》１０月份全球股票市場出現了震盪，內地股市更跌穿了市場人士公認的「熔斷

底」，投資者正擔心將爆發新一輪上市公司的斬倉潮，造成公司債券違約個案增加，因而會引發

金融市場的骨牌效應，令兩地本已疲弱的金融市場更不穩定。



＊股價下挫恐引發資金鏈斷裂＊



有見及此，內地中國人民銀行、中國證監會和中國銀行保險監督管理委員會，就內地股份抵

押、股市「缺水」和民企融資頭寸困難等三大問題而推出救市「九招」，冀能紓緩上市公司股份

抵押及平倉的風險，同時也增加股市的流動資金，化解中小型及民營企業融資危機。「九招」同

時支持金融機構，擴大對小微企業及民企的信貸投放，令有發展前景的上市公司和民企經營的困

境得以紓緩，中央政府這「九招」一出，有評論員稱之為「托市」行動，但是有部分分析家都認

為：措施對穩定大市的成效不大，恐怕股市最終仍是難逃一跌。事實內地所面對的除了企業本身

的債務問題外，最難解決的還是因中美貿易戰和人民幣下跌，從而加速資金流走，經濟增長放緩

和內部消費力減退的壓力。



回說內地的股權質押，即類似香港證券業的保證金融資，業內俗稱「孖展」借貸活動，由於

現時中港兩地股市骨肉相連，內地股票市場下跌，本港股市也不能獨善其身；而內地有關當局正

擔心，是上市公司的股價下挫太深而引發資金鏈斷裂問題，火燒連環船；因此，內地多個部門正

積極找出辦法去化解Ａ股股權質押風險的問題。



＊內地規管中資公司借貸活動＊



香港方面，本港證監會早已關注在港持牌中介法團的「孖展」活動，今年年初已多次提醒持

牌中介法團，時刻注意因借貸而帶來的風險；今年８月證監會已就《證券保證金融資活動指引》

發出諮詢文件，諮詢目的為了方便日後加強對持牌中介法團「孖展」活動的監管，在諮詢文件推

出前，中證監同樣早已留意到在港中資證券公司透過同一集團旗下的財務公司，經營借貸活動漸

趨活躍。



目前的制度，現時的財務公司不受香港證監會監管，因此香港證監會確實難於查核此類借貸

活動，這增加了控制市場風險的難度，而中證監察覺中資集團旗下的金融公司經營此類業務必定

存在不確定的風險，也對兩地整體的金融市場將帶來不穩定的因素；因此，中證監為減低此類借

貸風險，已開始規管中資集團旗下有此類行為的公司。有關中資公司的借貸活動，從業內人士消

息得悉，中資集團早在年初已開始對旗下證券公司收緊銀根，對新的借貸謹慎處理，到期的則不

再續期，這也正是兩地股市表現不振原因之一。



＊容匿名舉報欺詐和失當行為＊



此外，香港證監會除了關注市場的借貸風險外，為了保障投資者的權益，仍不斷修改和加強

其監管方法，去年起證監會開始採用前置式監管，並增加了執法行動的直接性和效率，成效顯著

；另一方面，在去年４月香港證監會引入八項核心職能主管，目的要令持牌法團的內部管理職能

更為清晰，也防止個別職能可能被架空或只是傀儡的所謂「人頭」主管，藉此減低大股東或有無

形之手在幕後操控的可能性。香港證監會指出引入核心職能主管制度可較易識別中介法團高級管

理層的失當行為，也落實了公司應負上責任的人士。



據他們透露，在制度實施後的調查個案中，也查實了有中介法團內部監控和合規部門存在嚴

重的失當行為。除了以上種種行動，近日香港證監會網站正式推出新版面和功能，目的為方便公

眾舉報涉嫌企業欺詐和市場失當行為，更容許舉報人可用匿名方式進行，證監會認為這可以加快

調查進度，也可以揭露一些金融犯罪或鮮為人知的個案，原則上是希望可以減少證監會的調查時

間，也可遏止「邪惡集團」的活動能力，這有點像ＩＣＡＣ和ＪＦＩＵ的做法，雖然這做法聽起

來並無不妥。



但筆者只擔心因可匿名舉報，如有股民在炒股上投資失利便對該上市公司提出舉報，或股民

只是一時氣憤在無實際證據下舉報，甚至有「邪惡集團」故意找人搞亂檔，那時證監會又會如何

處理呢？是否因此而感到頭痛和費時失事？當然在未有嘗試下不知方法的成效？可是投資者和業

界人士又有甚麼想法呢？



＊網購擊倒英零售巨企西爾斯＊



後記：聯合國發表世界經濟與社會調查報告，警告人工智慧、基因編輯等先進及全新科技，

在改善人類生活質素的同時，也令富裕國家的國民失去更多就業崗位。國與國之間的科技差距愈

來愈大，更容易導致社會的不平等和社會失序的情況。早前筆者《行內行外》提及，英國網購已

成為當地零售業的頭號殺手，現傳出美國零售巨企西爾斯（Ｓｅａｒｓ）申請破產保護令，可見

近年美國網購盛行的影響，由於零售店舖租金高昂，公司業績赤字累累，已有多間零售商申請破

產，西爾斯有１２５年歷史，據資料顯示，公司已資不抵債，大部分分店都是虧損。



消息指出，西爾斯雖然曾多番努力重組和調整策略，但仍敵不過互聯網興起的網購威力，由

此可見，目前全球的就業環境一直面對互聯網網購的挑戰，而中美貿易戰加快了企業的裁員潮，

市傳福特汽車因中美貿易戰擬裁減２﹒４萬人。香港生產力促進局調查顯示：進出口貿易及批發

等三大行業的營商信心指數均低於５０的盛衰分界線，有高達３成受訪企業考慮裁員，香港的金

融業又會如何呢？香港建造業總工會仍宣布各工種平均加薪４﹒５％，說是１０年來最低，但對

香港證券及期貨業來說簡直是天方夜譚。



香港證券及期貨業自２００３年被撤銷最低佣金制後，這１０多年來業界佣金的收入每況愈

下，甚至幾達零佣金！試問建造業加薪４﹒５％已是近１０年來最低，怎不羨煞旁人呢？此外，

內地有關當局為了減低金融風險而推出多項規管證券業的新措施，但另方面，同時又推出一系列

扶持證券公司和小型上市企業的政策，相對來看，香港有關當局似乎從沒善待過本土業界，怎不

教本土業界人士失望！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

