《選股情報》經過１０月底之嚇，港股可以大。仍持１０月３０日之議。
１０月３０日文：
大題：「嚇大？」
內文：「美股昨晚（２９日）先升逾３００點，再回跌逾２００點收，原因是特朗普又謂中
美貿戰加碼，美股被嚇跌，但港股今日（３０日）未必被嚇到，因為今日期指結算，怕要到今午
才見真章，如今午恆指仍企穩，則是港股見好之兆。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
01/11/2018 09:22
《選股情報－石鏡泉》否極泰來
《選股情報》經過１０月底之嚇，港股可以大。仍持１０月３０日之議。
１０月３０日文：
大題：「嚇大？」
內文：「美股昨晚（２９日）先升逾３００點，再回跌逾２００點收，原因是特朗普又謂中
美貿戰加碼，美股被嚇跌，但港股今日（３０日）未必被嚇到，因為今日期指結算，怕要到今午
才見真章，如今午恆指仍企穩，則是港股見好之兆。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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