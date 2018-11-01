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01/11/2018 10:00

中國財新ＰＭＩ勝預期，港股升幅擴至逾４００點逼近２５４００

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國１０月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒１，高於市場預期
的４９﹒９，較９月微升０﹒１個百分點。產出指數降至逾兩年低。Ａ股升幅擴大，港股跟隨而
上，最新報２５３８０，升４０１點或升１﹒６１％，主板成交２６７﹒２８億元。國企指數報
１０３２７，升１﹒８６％或升１８８點。即月期指新報２５３６１，升４５０點，低水２０點
。即月國指期貨報１０３５１漲２１８點，高水２４點。
　　上證綜合指數最新報２６３６，升３３點或升１﹒２８％，成交５０８﹒８６億元人民幣。
　　內房股全面反彈，碧桂園（０２００７）現價升７﹒５１％，報９﹒０２元；成交約３２２
２萬股，涉資２﹒８６億元。華潤置地（０１１０９）漲５﹒０８％，報２７﹒９５元。中海外
（００６８８）升４﹒４８１％，報２５﹒６５元。
　　重磅股全面走高，匯控（００００５）升１﹒１７％，報６５﹒１５元；中移動
（００９４１）漲１﹒９８％，報７４﹒７５元；騰訊（００７００）再升２﹒７％，報
２７４﹒２元。
　　中資金融股亦受投資者追捧，建行（００９３９）升１﹒９３％，報６﹒３４元；工行
（０１３９８）升１﹒７％報５﹒３９元；國壽（０２６２８）漲０﹒７７％，報１５﹒７４元
；平保（０２３１８）升２﹒３０％，報７５﹒５５元。
　　澳門最快今日公布上月博彩數據，銀娛（０００２７）逆市跌１﹒３％，報４１﹒８５０元
；金沙（０１９２８）軟０﹒１６％，報３０﹒８５元。（ｅｃ）

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