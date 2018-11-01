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即市新聞

01/11/2018 16:38

《盤後部署》港股急升或屬「虛火」，二萬六將見阻力

　　《經濟通通訊社１日專訊》美股連升兩日，受惠於Ｆａｃｅｂｏｏｋ業績造好影響，科技股
領漲大市場，納指更升逾２％。但總結１０月份美股，納指累跌９﹒２％，創２００８年１１月
以來最大單月跌幅，道指及標普１０月份亦累跌５﹒０８％及６﹒９４％，反映美股仍未修復失
地，市場將繼續留意１１及１２月議息結果，將會對股市有決定性作用。
　　港股今早隨外圍股市高開２４９點後走勢逐步擴張，內房股及手機設備股帶動下，中午收市
升４６０點。港股午後繼續攀升，澳門博彩局公布１０月賭收數字對濠賭股有支持，但恆指則洩
氣升幅收窄，最終恆指收報２５４１６點，升４３６點或１﹒７５％。國企指數收報１０２７９
點，升１４０點或１﹒３９％。
　　內地Ａ股普遍造好，上證指數收報２６０６點，升３點或０﹒１３％。深證指數收報
７５６７點，升８４點或１﹒１４％。

＊ＶＩＸ恐慌指數仍２０以上，切勿掉以輕心＊

　　隨著環球股市１０月份下挫，ＶＩＸ恐慌指數由９月的１２水平，一直升至最高的２５，雖
然近日股市反彈ＶＩＸ回軟，但不意味投資者可鬆懈。
　　隨著美國中期大選臨近，市場將關注特朗普所屬共和黨是否取夠議席，因此中期大選對市場
有決定性作用。今早港股隨外圍裂口高開反彈，但需留意環球市場未有實際利好數據支持下，港
股今日急升有機會屬於「虛火」，投資策略應繼續以防守性為主，特別是ＶＩＸ恐慌指數仍處於
２０以上的高水平位置下，切勿掉以輕心，恆指仍以２６０００點為阻力位，並有機會繼續下行
考驗低位２４５４０點。

＊全球股市下行，瑞銀仍看好第四季股債表現＊

　　今日為１１月首日開始，還有兩個月結束２０１８年。瑞銀近日發表對第四季全球資產的投
資展望，認為儘管美國經濟進入成熟期，但消費者支出及企業資本在特朗普稅改政策下依然造好
，因此看好美國企業的產能增長，對股市有支持；而美債目前仍處於歷史低位，但對比起其他發
達市場的國債，依然具有一定吸引力。
　　瑞銀預計，環球經濟增長將在未來數季重新同步，該行預計資金將從美國流入經濟周期尚未
成熟的經濟體，特別現時美元持續強勢的情況下。即使在目前的加息背景，仍認為美股想比起美
債仍有一定程度吸引力。（ｕｌ）

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