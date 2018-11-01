《盤後部署》港股急升或屬「虛火」，二萬六將見阻力

《經濟通通訊社１日專訊》美股連升兩日，受惠於Ｆａｃｅｂｏｏｋ業績造好影響，科技股

領漲大市場，納指更升逾２％。但總結１０月份美股，納指累跌９﹒２％，創２００８年１１月

以來最大單月跌幅，道指及標普１０月份亦累跌５﹒０８％及６﹒９４％，反映美股仍未修復失

地，市場將繼續留意１１及１２月議息結果，將會對股市有決定性作用。

港股今早隨外圍股市高開２４９點後走勢逐步擴張，內房股及手機設備股帶動下，中午收市

升４６０點。港股午後繼續攀升，澳門博彩局公布１０月賭收數字對濠賭股有支持，但恆指則洩

氣升幅收窄，最終恆指收報２５４１６點，升４３６點或１﹒７５％。國企指數收報１０２７９

點，升１４０點或１﹒３９％。

內地Ａ股普遍造好，上證指數收報２６０６點，升３點或０﹒１３％。深證指數收報

７５６７點，升８４點或１﹒１４％。



＊ＶＩＸ恐慌指數仍２０以上，切勿掉以輕心＊



隨著環球股市１０月份下挫，ＶＩＸ恐慌指數由９月的１２水平，一直升至最高的２５，雖

然近日股市反彈ＶＩＸ回軟，但不意味投資者可鬆懈。

隨著美國中期大選臨近，市場將關注特朗普所屬共和黨是否取夠議席，因此中期大選對市場

有決定性作用。今早港股隨外圍裂口高開反彈，但需留意環球市場未有實際利好數據支持下，港

股今日急升有機會屬於「虛火」，投資策略應繼續以防守性為主，特別是ＶＩＸ恐慌指數仍處於

２０以上的高水平位置下，切勿掉以輕心，恆指仍以２６０００點為阻力位，並有機會繼續下行

考驗低位２４５４０點。



＊全球股市下行，瑞銀仍看好第四季股債表現＊



今日為１１月首日開始，還有兩個月結束２０１８年。瑞銀近日發表對第四季全球資產的投

資展望，認為儘管美國經濟進入成熟期，但消費者支出及企業資本在特朗普稅改政策下依然造好

，因此看好美國企業的產能增長，對股市有支持；而美債目前仍處於歷史低位，但對比起其他發

達市場的國債，依然具有一定吸引力。

瑞銀預計，環球經濟增長將在未來數季重新同步，該行預計資金將從美國流入經濟周期尚未

成熟的經濟體，特別現時美元持續強勢的情況下。即使在目前的加息背景，仍認為美股想比起美

債仍有一定程度吸引力。（ｕｌ）

