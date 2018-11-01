《經濟通通訊社１日專訊》據外電報道，英國首相文翠珊已經與歐盟達成協議，將允許英國
金融服務企業在英國脫歐後繼續擁有歐洲市場准入。
據悉，英國與歐盟已經就金融服務業未來合作的各個方面、以及數據交換達成初步協議。按
照協議，只要英國金融監管仍基本與歐盟一致，英國金融服務企業就可擁有歐洲市場准入。
英國金融行為監管局（ＦＣＡ）負責策略部門的代理主管Ｒｉｃｈａｒｄ Ｍｏｎｋｓ表示
，該局希望英國與歐盟保持密切協調關係，但不希望英國照搬所有歐盟法規。（ｍｎ）
01/11/2018 10:51
【脫歐之後】據報英歐初步同意英國金融服務將獲歐洲市場准入
《經濟通通訊社１日專訊》據外電報道，英國首相文翠珊已經與歐盟達成協議，將允許英國
金融服務企業在英國脫歐後繼續擁有歐洲市場准入。
據悉，英國與歐盟已經就金融服務業未來合作的各個方面、以及數據交換達成初步協議。按
照協議，只要英國金融監管仍基本與歐盟一致，英國金融服務企業就可擁有歐洲市場准入。
英國金融行為監管局（ＦＣＡ）負責策略部門的代理主管Ｒｉｃｈａｒｄ Ｍｏｎｋｓ表示
，該局希望英國與歐盟保持密切協調關係，但不希望英國照搬所有歐盟法規。（ｍｎ）
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