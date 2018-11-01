《經濟通通訊社１日專訊》新百利融資（０８４３９）發盈喜，料截至今年９月３０日止六
個月，與去年同期之收益約３４８０萬元比較，將錄得不少於２５％的增長，另外，去年同期之
除稅後溢利約２８萬元，預期今年中期溢利將錄得不少於１倍的增長。
集團收益及溢利淨額增長，主要歸因於期內完成一項重要財務顧問工作，以及兩個達致重大
階段的首次公開發售項目。
集團預計將於下周五（９日）公佈中期業績。（ｋｔ）
01/11/2018 09:10
【企業盈喜】新百利融資（０８４３９）料中期純利增長不少於１倍
《經濟通通訊社１日專訊》新百利融資（０８４３９）發盈喜，料截至今年９月３０日止六
個月，與去年同期之收益約３４８０萬元比較，將錄得不少於２５％的增長，另外，去年同期之
除稅後溢利約２８萬元，預期今年中期溢利將錄得不少於１倍的增長。
集團收益及溢利淨額增長，主要歸因於期內完成一項重要財務顧問工作，以及兩個達致重大
階段的首次公開發售項目。
集團預計將於下周五（９日）公佈中期業績。（ｋｔ）
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