《經濟通通訊社１日專訊》新利軟件（０８０７６）發盈警，料截至今年９月３０日止９個
月將錄得淨虧損，而去年同期則錄得淨溢利約１０１萬人民幣。
該公司表示，盈轉虧主要因業務擴展以致員工成本增加所致。儘管該集團今年首９個月之未
經審核業績可能出現虧損，但董事會認為，集團整體財務狀況?健，故前景仍然樂觀，強調集團
財務狀況?健，且具備充足現金資源，應付其目前及未來現金流量需求。
公司預期將於下周四（８日）公布首三季業績。（ｋｔ）
01/11/2018 08:57
【企業盈警】新利軟件（０８０７６）料今年首三季由盈轉虧
《經濟通通訊社１日專訊》新利軟件（０８０７６）發盈警，料截至今年９月３０日止９個
月將錄得淨虧損，而去年同期則錄得淨溢利約１０１萬人民幣。
該公司表示，盈轉虧主要因業務擴展以致員工成本增加所致。儘管該集團今年首９個月之未
經審核業績可能出現虧損，但董事會認為，集團整體財務狀況?健，故前景仍然樂觀，強調集團
財務狀況?健，且具備充足現金資源，應付其目前及未來現金流量需求。
公司預期將於下周四（８日）公布首三季業績。（ｋｔ）
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