《談國論企－黎偉成》製造業１０月份出口訂單續收縮

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）中的新出口訂單分類指數於２０１８年

１０月份環比及同比，不僅加大收縮的力度，使整體新訂單甚至生產分類指數的擴張力度皆明顯

放緩，意味著特朗普於７及８月單邊主義落實貿易戰的相關措施，對中國的製造業開始造成困擾

，相信此亦對發起的美國的負面影響亦陸續浮現，會導致對外型的香港在轉口、航運以至金融、

商情將產生壓力，千萬不要掉以輕心。



＊特朗普對華經貿戰漸生雙向負面影響＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１８年１０月份所達的５０﹒２（見表），比對上一個月回落

０﹒６個百分點，更較９月份５０﹒８環比所跌的０﹒５個百分點有所擴大，並下調至十分接近

臨界點５０的水平，隨時有踏入收縮之境。連同８月份５１﹒３環比稍高０﹒１個百分點，７月

份及６月份分別跌０﹒３個百分點與０﹒４個百分點，形成了反覆下行的利淡發展形態：

最令人感到擔憂的，當然是（一）接訂單的情況呈現不斷轉壞的惡境，特別是（Ｉ）新出口

訂單，分類指數於２０１８年１０月份僅４６﹒９和環比回落１﹒１個百分點，連同９月份４８

環比大跌１﹒４個百分點、８月４９﹒４跌０﹒４個百分點和７月份持平於６月份的４９﹒８所

跌的０﹒４個百分點擴大１個百分點，而且是連續五個月皆低於臨界點５０的持續收縮，其中重

要負面因素乃（ｉ）特朗普於７及８月先後兩度落實於３月份提出要對中國輸美商品加徵關稅，

更表有意進一步擴大加徵範圍和涉資多達２，７６０億美元，全面貿易宣戰使中國的製造業企業

在接取出口新訂單會造成直接壓力，所產生的負面影響頗不輕。

但（ｉｉ）製造業的新訂單於１及２月份分別處於的４９﹒５及４９，實際是處於收縮狀態

多時，反映出歐美等主要市場的經濟發展和進口需求於年初時實際並不理想，而歐盟區的經濟於

第三季表現遜於預期。外圍市況和困擾，不可忽視。

受到出口新訂單不斷加大收縮力度之壓，故（ＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於

２０１８年１０月份回落至４７﹒６和環比跌０﹒９個百分點，而９月份４８﹒５環比跌０﹒６

個百分點、８月份４９﹒１環比低０﹒５個百分點和７月份環比跌０﹒４個百分點至４９﹒６，

已為連續四個月低於臨界點的收縮，更處下行態勢，此亦比上年同期的５０﹒３的表現為遜色。

由是（ＩＩＩ）整體新訂單分類指數於２０１８年１０月份達５０﹒８，環比及同比分別下跌１

﹒２個百分點和２﹒１個百分點，連同９月份達５２環比低０﹒２個百分點、８月份達

５２﹒２環比跌０﹒１個百分點、７月份５２﹒３環比跌０﹒９個百分點、６月份５３﹒２環比

跌０﹒６個百分點，形成五連跌之態，更比２０１７年同期５２﹒９低２﹒１個百分點，屬全面

性的回落。

要注意者，為製造業整體新訂仍然處於臨界點５０以上的溫和擴張軌道，只是增長不斷放緩

，意味著內需仍支持製造業。政府的供給側結構性改革有預期成效。

和（ＩＶ）在手訂單於是月份所達４４﹒４環比跌０﹒９個分點。



＊生產經營活動預期仍佳對政府有信心＊



出口新訂單陷持續萎縮劣況，亦使（二）製造業的生產面對不斷下降的壓力，分類指數於

２０１８年１０月份所達５２，環比和同比分別下跌１個百分點和１﹒４個百分點，相對於對上

一個月的９月份５３環比跌０﹒３個百分點，且是降跌速度突然加快，啟示不好。

此使（三）從業人員分類指數，於２０１８年１０月份４８﹒１，環比又跌０﹒２個百分點

，比９月份達４８﹒３環比大幅回落１﹒１個百分點，已屬不太差勁表現，但在臨界點之下多時

，反映製造業生產與投資不斷轉型升級，但勞工的知識和技術未能追上新形態的要求。

還有（四）成本及出廠價仍然處於臨界點以上的增長，其中（１）主要原材料購進價格分類

指數於２０１８年１０月份即使環比下降１﹒８個百分點，卻仍處於５８相對高水平，使（２）

出廠價格分類指數下降２﹒３個百分點，亦踞５２，現象不好。

奇怪的是（五）製造業的生產經營活動預期指數，於２０１８年１０月份可以持平於９月份

的５６﹒４，只是較２０１７年１０月份的５７略低０﹒６個百分點。此該是與政府的反制美國

貿戰和力挺經濟金融政策與策略有信心者也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

５月╱２０１８ ５１﹒９ ＋０﹒５

４月╱２０１８ ５１﹒４ －０﹒１

３月╱２０１８ ５１﹒５ ＋１﹒２

２月╱２０１８ ５０﹒３ －１﹒０

１月╱２０１８ ５１﹒３ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１１月╱２０１７ ５１﹒８ ＋０﹒２

１０月╱２０１７ ２１﹒６ －０﹒８

９月╱２０１７ ５２﹒４ ＋０﹒７

８月╱２０１７ ５１﹒７ ＋０﹒３

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

１２月╱２０１１ ５０﹒３ ＋１﹒３

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

