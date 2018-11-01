《中資異動》基建鐵路股急漲，中鐵飆約８％，中交建升近６％

《經濟通通訊社１日專訊》中國中鐵（００３９０）Ｈ股現價上升７﹒７１％，報７﹒５４

元，升破２０天線（７﹒２９４元）及５０天線（７﹒１２２元），暫升幅最大國指成份股；成

交約６９０萬股，涉資５０４８萬元。

Ａ股（滬：６０１３９０）現價７﹒６元人民幣，升２﹒８４％，成交９９６７萬元人民幣

，涉及１３１３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１３﹒５％。

中交建（０１８００）Ｈ股現價上升５﹒５８％，報７﹒５７元，升破１０天線（７﹒３３

元）；成交約５３４萬股，涉資３９９６萬元，主動買盤６６％。

Ａ股（滬：６０１８００）現價１２﹒８元人民幣，升２﹒６５％，成交８８０６萬元人民

幣，涉及６８８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價９０﹒３９％。

瑞信最新維持中鐵及中交建看法不變，兩者目標價分別為９﹒３元及１２﹒３元，各維持跑

贏大市評級。

現時，恆生指數報２５２８９，上升３０９點或上升１﹒２４％，主板成交１２１﹒１０億

元。上證綜合指數報２６２４，上升２１點或上升０﹒８４％，成交１９９﹒３１億元人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中國鐵建（０１１８６） １０﹒３４元 上升４﹒２３％ ∥

（滬：６０１１８６） １１﹒２２元人幣 上升２﹒００％ ∥＋２２﹒１８％

∥

中國中冶（０１６１８） １﹒９３元 上升１﹒５８％ ∥

（滬：６０１６１８） ３﹒１７元人幣 無升跌 ∥＋８４﹒９４％

∥

中國中車（０１７６６） ７﹒０３元 上升２﹒１８％ ∥

（滬：６０１７６６） ８﹒８２元人幣 上升４﹒０１％ ∥＋４１﹒２７％

∥

鐵建裝備（０１７８６） １﹒６３元 上升２﹒５２％ ∥

∥

中建國際（０３３１１） ５﹒７２元 上升２﹒３３％ ∥

∥

中車時代（０３８９８） ４３﹒０５元 上升２﹒７４％ ∥

∥

中國通號（０３９６９） ５﹒２４元 下跌０﹒３８％ ∥

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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