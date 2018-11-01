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即市新聞

01/11/2018 09:37

《中資異動》基建鐵路股急漲，中鐵飆約８％，中交建升近６％

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國中鐵（００３９０）Ｈ股現價上升７﹒７１％，報７﹒５４
元，升破２０天線（７﹒２９４元）及５０天線（７﹒１２２元），暫升幅最大國指成份股；成
交約６９０萬股，涉資５０４８萬元。
　　Ａ股（滬：６０１３９０）現價７﹒６元人民幣，升２﹒８４％，成交９９６７萬元人民幣
，涉及１３１３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１３﹒５％。
　　中交建（０１８００）Ｈ股現價上升５﹒５８％，報７﹒５７元，升破１０天線（７﹒３３
元）；成交約５３４萬股，涉資３９９６萬元，主動買盤６６％。
　　Ａ股（滬：６０１８００）現價１２﹒８元人民幣，升２﹒６５％，成交８８０６萬元人民
幣，涉及６８８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價９０﹒３９％。
　　瑞信最新維持中鐵及中交建看法不變，兩者目標價分別為９﹒３元及１２﹒３元，各維持跑
贏大市評級。
　　現時，恆生指數報２５２８９，上升３０９點或上升１﹒２４％，主板成交１２１﹒１０億
元。上證綜合指數報２６２４，上升２１點或上升０﹒８４％，成交１９９﹒３１億元人民幣。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國鐵建（０１１８６）　　１０﹒３４元　　　　上升４﹒２３％　　∥
　　（滬：６０１１８６）　　１１﹒２２元人幣　　上升２﹒００％　　∥＋２２﹒１８％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國中冶（０１６１８）　　　１﹒９３元　　　　上升１﹒５８％　　∥
　　（滬：６０１６１８）　　　３﹒１７元人幣　　無升跌　　　　　　∥＋８４﹒９４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國中車（０１７６６）　　　７﹒０３元　　　　上升２﹒１８％　　∥
　　（滬：６０１７６６）　　　８﹒８２元人幣　　上升４﹒０１％　　∥＋４１﹒２７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　鐵建裝備（０１７８６）　　　１﹒６３元　　　　上升２﹒５２％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中建國際（０３３１１）　　　５﹒７２元　　　　上升２﹒３３％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　
　中車時代（０３８９８）　　４３﹒０５元　　　　上升２﹒７４％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國通號（０３９６９）　　　５﹒２４元　　　　下跌０﹒３８％　　∥
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

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