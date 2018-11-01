《異動股》騰訊（００７００）再升逾２％，突破十天線

《經濟通通訊社１日專訊》港股持續造好，動磅股騰訊（００７００）昨日急升近６％後，

今日再漲，最新再升２﹒４７％，報２７３﹒６元，突破十天線（２７０﹒７８元），暫成交約

４９４萬股，涉資１３﹒４７億元。

現時，恆生指數報２５２６１，升２８１點或升１﹒１３％，主板成交１０６﹒７６億元。

國企指數報１０２９０，升１﹒５０％或升１５１點。

即月期指新報２５２３７，升３２６點，低水２４點。即月國指期貨報１０３１４，升

１８１點，高水２３點。

上證綜合指數報２６１８，升１５點或升０﹒６１％，成交１６５﹒０１億元人民幣。



表列手遊板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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博雅互動（００４３４） １﹒８００元 跌１﹒６３９％

雲遊控股（００４８４） ６﹒２００元 無升跌

騰訊控股（００７００） ２７３﹒６００元 升２﹒４７２％

網龍 （００７７７） １４﹒０００元 升１﹒０１０％

ＩＧＧ （００７９９） ８﹒２３０元 跌０﹒３６３％

飛魚科技（０１０２２） ０﹒３４５元 無升跌

天鴿互動（０１９８０） ４﹒１５０元 升０﹒４８４％

遊萊互動（０２０２２） ０﹒９１０元 無升跌

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（ｅｃ）

