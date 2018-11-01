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即市新聞

01/11/2018 09:37

《異動股》騰訊（００７００）再升逾２％，突破十天線

　　《經濟通通訊社１日專訊》港股持續造好，動磅股騰訊（００７００）昨日急升近６％後，
今日再漲，最新再升２﹒４７％，報２７３﹒６元，突破十天線（２７０﹒７８元），暫成交約
４９４萬股，涉資１３﹒４７億元。
　　現時，恆生指數報２５２６１，升２８１點或升１﹒１３％，主板成交１０６﹒７６億元。
國企指數報１０２９０，升１﹒５０％或升１５１點。
　　即月期指新報２５２３７，升３２６點，低水２４點。即月國指期貨報１０３１４，升
１８１點，高水２３點。
　　上證綜合指數報２６１８，升１５點或升０﹒６１％，成交１６５﹒０１億元人民幣。

　　表列手遊板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　博雅互動（００４３４）　　　１﹒８００元　　　跌１﹒６３９％
　　雲遊控股（００４８４）　　　６﹒２００元　　　無升跌
　　騰訊控股（００７００）　２７３﹒６００元　　　升２﹒４７２％
　　網龍　　（００７７７）　　１４﹒０００元　　　升１﹒０１０％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　８﹒２３０元　　　跌０﹒３６３％
　　飛魚科技（０１０２２）　　　０﹒３４５元　　　無升跌
　　天鴿互動（０１９８０）　　　４﹒１５０元　　　升０﹒４８４％
　　遊萊互動（０２０２２）　　　０﹒９１０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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