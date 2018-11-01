《外匯達仁－盧楚仁》美國加息周期即將完結

《外匯達仁》美國總統特朗普經常批評聯儲局主席鮑威爾的漸進加息行動，會窒礙美國經濟

發展，更火爆地說會開除鮑威爾，當然特朗普對聯儲局指手畫腳絕對不正確。但我認為聯儲局在

兩大不利因素下，未來不應該及不需要再加息。



第一，環球經濟正在下行及放緩，如無意外，在骨牌效應下，最終會損及美國的經濟及金融

市場，令美股有持續下跌的壓力。在此形勢逆轉下，聯儲局絕對應該暫停加息以紓緩市場的不安

。如果形勢持續惡化的話，更不排除要減息來刺激經濟。



第二，油價在一片伊朗即將被制裁之聲下，竟然逆轉出現大幅下跌，正好反映油價背後沽壓

沉重，當中離不開環球股市下跌，以及經濟放緩所拖累，而中美貿易戰令中國暫停進口美國原油

，令美國庫存急升，亦拖累油價大跌。長遠來說，在電能車及環保能源普及化下，油價前景絕對

堪憂，甚至乎紐約期油早前高位７６﹒９０美元已經見頂，有機會此價位可能一去不返。若判斷

正確，油價大趨勢向下的話，會大大紓緩美國的通脹壓力，令聯儲局沒有借口再加息。



總的來說，若果上述兩項基本因素成立的話，估計聯儲局最多只會加一至兩次息，便可結束

加息周期。那麼，如果美元沒有加息概念支持的話，危矣！

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

