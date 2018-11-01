【上海專電】人行上海總部：做好進博會的金融服務配套工作

《經濟通通訊社記者林雯婕１日上海專電》人行上海總部發文稱，將全力做好進博會的金融

服務配套工作，重點從優化國際貿易結算匯兌和支付結算服務兩個方面著手，提升金融服務效率

，確保進博會「資金流」暢通。

具體來看，人行已督促上海逾９０間商業銀行為參展機構和個人辦理人民幣銀行結算帳戶業

務開通「綠色通道」，保障外幣卡信息轉接系統順暢，在參展商小型商品銷售區嘗試布放自助收

銀台，實現展館內６０間商戶受理聯網通用標準二維碼支付和手機ＰＡＹ、銀聯卡閃付等。

