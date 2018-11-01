《午市前瞻》港股受消息沖喜，上望２５５００至２５８００點

《經濟通通訊社１日專訊》美股周三（３１日）連續第二日反彈，因投資者逢低吸納科技股

，加上企業季績強勁刺激市場氣氛，道指收漲２４１點或近１％，報２５１１５點；標普５００

指數漲２９點或１﹒１％，報２７１１點；納指收高１４４點或２％，收報７３０５點。

受惠美股反彈，港股今早高開２４９點或１％，報２５２２８點，收復二萬五關兼破１０天

線（２５１６２點）。半日穩定上揚至最高２５４６３點，中午收２５４３９點，升

１﹒８４％，或４６０點，成交７０１億元。國指午收報１０３０７點，升１６８點或

１﹒６６％。

中央政治局會議指出，當前經濟運行穩中有變，經濟下行壓力有所加大。中國１０月財新中

國製造業ＰＭＩ升至５０﹒１，高於市場預期的４９﹒９，較９月微升０﹒１個百分點，但產出

指數降至逾兩年低。上證綜合指數未受影響，午收２６３２，上升２９點或上升１﹒１３％，成

交１１２０﹒１２億元人民幣。

港股持續造好，重磅股騰訊（００７００）昨日急升近６％後，今日再漲４﹒４９％，報

２７９元，突破十天線（２７１﹒４元），直逼２０天線（２８０﹒３６）。瑞聲

（０２０１８）將於下周四（８日）放榜，現價上揚６﹒０４％，報６３﹒２５元。而中電

（００００２）現價下跌１﹒８２％，報８６﹒３元，暫跌幅最大藍籌。



＊內房股及基建鐵路隨市上揚，中石油升逾１％＊



內房股及上揚，中央政治局會議未提調控，市場引發放鬆預期。三隻內房藍籌齊齊走高，碧

桂園（０２００７）飊８﹒９４％，報９﹒１４元；華潤置地（０１１０９）揚７﹒５２％，報

２８﹒６元；中海外（００６８８）升５﹒３％，報２５﹒８５元。其他內房股均升，融創中國

（０１９１８）升８﹒６９％，報２３﹒１５元；世茂房地產（００８１３）漲９﹒２６％，報

１６﹒７６元。

基建鐵路方面，瑞信最新維持中鐵（００３９０）及中交建（０１８００）看法不變，兩者

目標價分別為９﹒３元及１２﹒３元，各維持跑贏大市評級。中鐵午收升４﹒８６％，報

７﹒３４元；中國鐵建（０１１８６）漲４﹒８４％，報１０﹒４元，升破２０天線（約

１０﹒００４元）及５０天線（９﹒７６７元）；中交建亦升破１０天線（７﹒３２４元），現

揚４﹒１８％，報７﹒４７元。

前三季成品油表觀消費量同比增５﹒４％，同時消息傳中石油（００８５７）將整合天然氣

銷售與批發業務，或與昆侖能源（００１３５）合併。中石油現升１﹒２２％，報５﹒８１元；

昆侖能源漲４﹒０４％，報９﹒２６元。其他油股方面，中石化（００３８６）升０﹒６３％，

報６﹒４元；中海油（００８８３）飛高０﹒４５％，報１３﹒４元。



＊ＡＳＭ業績遜預期，大健康復牌下滑逾１０％＊



業績期持續，ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布今年第三季度業績遜預期。純利為６﹒０３

億元，按年跌３０﹒２７％，較分析師預期的８﹒８９億元大幅回落。價股隨即下降

０﹒８１％，報６７﹒１５元。

萬洲（００２８８）績後野村及大和降目標價，前者降至８﹒９元，大和降至６﹒５元。萬

洲現失１﹒４６％，報５﹒４１元。

大健康（０２２１１）今早復牌，宣布，截至今年６月３０日止１８個月虧損９﹒１７億人

民幣，即挫１１﹒１１％，報０﹒０８元。另外，豐盛（００６０７）及中國傳動

（００６５８）昨日短暫停牌，今日雙雙復牌。豐盛現升０﹒６６％，報３﹒０７元；中國傳動

則升破２０天線（７﹒７８７元），上升９﹒０３％，報７﹒９７元。（ｋｔ）



＊潘鐵珊：美國期中選舉影響不大，看好內房股＊



天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊向《經濟通通信社》表示，由於中美貿易戰再現談判良機

，加上美國期中選舉將下周二（６日）舉行，大市受消息「沖喜」今日氣氛良好。他認為現時美

國期中選舉共和黨及民主黨勢均力敵，民調顯示兩黨支持者數量差別不大，因此相信結果對股市

未構成大影響。

潘鐵珊稱，港股短期升破２５２００點，可上望２５５００至２５８００點，而下線支持位

則在２４７００。

板塊方面，潘鐵珊看好內房股。他表示內地政策會助內房健康發展，加上部分內房季績亦不

俗。當中他指出一線內房可留意華潤置地、中海外、萬科企業 （０２２０２），因它們向上動

力大。另外，二線內房或可接力上升，例如龍湖集團（００９６０）。（ｋｔ）

