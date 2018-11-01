《美元走勢－羅明立》英央行料按兵不動，英鎊反彈目標１﹒２９２

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒９６ １１２﹒７６ １１２﹒８４

歐元╱美元 １﹒１３５０ １﹒１３１３ １﹒１３４１

英鎊╱美元 １﹒２８５６ １﹒２７６５ １﹒２８４２

美元╱瑞郎 １﹒００８３ １﹒００５８ １﹒００５８

美元╱港元 ７﹒８４３７ ７﹒８３５０ ７﹒８４００



《美元走勢》美國１０月ＡＤＰ就業人數增長２２﹒７萬人，創今年２月來最大增幅，預期

１８﹒７萬人。分析師預估，明晚（２日）公布的非農就業報告會達１９萬人，略低於過去１２

個月時間的２０﹒１萬人的平均值，但與之前三個月的新增非農就業人數大致一樣。美國１０年

期美債收益率回升至３﹒１４９％，主要由於美股反彈上升，投資者對美債的避險需求下降。



英國脫歐事務大臣表示，預計在１１月２１日之前與歐盟達成協議，刺激英鎊上升。英倫銀

行將於今晚（１日）公布議息結果，預計央行會維持利率及買債規模不變。分析師預期，倘若英

國順利達成「脫歐」協議，未來英倫銀行將會逐步加息以控制通脹上升，亦會利好英鎊中線走勢

，但最終要看協議內容。英鎊兌美元短線顯著反彈，初步目標位於１﹒２９２０，下一步目標位

於１﹒３０。



美匯指數４小時圖仍處於上升軌，不過短線下試底部支持。指數初步支持位於９６﹒７０，

後市仍有上升空間，投資者可趁短線回吐，分段吸納美元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１３﹒３０ １１２﹒００ １１３﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４００ １﹒１２５０ １﹒１４５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

