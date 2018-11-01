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即市新聞

01/11/2018 14:38

《美元走勢－羅明立》英央行料按兵不動，英鎊反彈目標１﹒２９２

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒９６　　　１１２﹒７６　　　１１２﹒８４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３５０　　　１﹒１３１３　　　１﹒１３４１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８５６　　　１﹒２７６５　　　１﹒２８４２
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００８３　　　１﹒００５８　　　１﹒００５８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３７　　　７﹒８３５０　　　７﹒８４００

　　《美元走勢》美國１０月ＡＤＰ就業人數增長２２﹒７萬人，創今年２月來最大增幅，預期
１８﹒７萬人。分析師預估，明晚（２日）公布的非農就業報告會達１９萬人，略低於過去１２
個月時間的２０﹒１萬人的平均值，但與之前三個月的新增非農就業人數大致一樣。美國１０年
期美債收益率回升至３﹒１４９％，主要由於美股反彈上升，投資者對美債的避險需求下降。
　
　　英國脫歐事務大臣表示，預計在１１月２１日之前與歐盟達成協議，刺激英鎊上升。英倫銀
行將於今晚（１日）公布議息結果，預計央行會維持利率及買債規模不變。分析師預期，倘若英
國順利達成「脫歐」協議，未來英倫銀行將會逐步加息以控制通脹上升，亦會利好英鎊中線走勢
，但最終要看協議內容。英鎊兌美元短線顯著反彈，初步目標位於１﹒２９２０，下一步目標位
於１﹒３０。
　
　　美匯指數４小時圖仍處於上升軌，不過短線下試底部支持。指數初步支持位於９６﹒７０，
後市仍有上升空間，投資者可趁短線回吐，分段吸納美元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１３﹒３０　　　１１２﹒００　　　１１３﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４００　　　１﹒１２５０　　　１﹒１４５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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