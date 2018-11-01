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01/11/2018 09:31

【新股上市】安樂工程再申主板上市，獲港珠澳橋機電１６億元合約

　　《經濟通通訊社１日專訊》安樂工程於今年４月申請在主板上市失效後，日前再遞交申請，
保薦人為交銀國際。初步招股文件所披露，該公司有參與承辦上月通車的港珠澳大橋機電工程，
總合約金額近１５﹒６億元，當中尚有約２﹒４９億元將於今年下半年及明年分批入帳。
　　律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶為主席兼大股東的安樂工程，今次在招股文件的風險因素中提
及，公司參與政府項目或比非政府項目更引起公眾關注。（ｈｌ）

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