《經濟通通訊社１日專訊》安樂工程於今年４月申請在主板上市失效後，日前再遞交申請，
保薦人為交銀國際。初步招股文件所披露，該公司有參與承辦上月通車的港珠澳大橋機電工程，
總合約金額近１５﹒６億元，當中尚有約２﹒４９億元將於今年下半年及明年分批入帳。
律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶為主席兼大股東的安樂工程，今次在招股文件的風險因素中提
及，公司參與政府項目或比非政府項目更引起公眾關注。（ｈｌ）
01/11/2018 09:31
【新股上市】安樂工程再申主板上市，獲港珠澳橋機電１６億元合約
《經濟通通訊社１日專訊》安樂工程於今年４月申請在主板上市失效後，日前再遞交申請，
保薦人為交銀國際。初步招股文件所披露，該公司有參與承辦上月通車的港珠澳大橋機電工程，
總合約金額近１５﹒６億元，當中尚有約２﹒４９億元將於今年下半年及明年分批入帳。
律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶為主席兼大股東的安樂工程，今次在招股文件的風險因素中提
及，公司參與政府項目或比非政府項目更引起公眾關注。（ｈｌ）
|中國故事01/11/2018
港珠澳 過橋全攻略
|中國故事01/11/2018
AI前景一片燦爛 結合傳統行業現真價值
|國際動態01/11/2018
風暴水災襲意 「水都」威尼斯疏散遊客
|FOCUS31/10/2018
【FOCUS】地產代理掀「汰弱留強」 港樓跌勢已成？
|生財有道31/10/2018
【樓市轉勢】9月樓價指數跌1.4% 錄兩年半最大跌幅
|剖析天下31/10/2018
【中期選舉】民調一面倒 沉默的多數 VS 女性力量
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰