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01/11/2018 10:05

【港元利率】花旗銀行３個月港元定存年利率可高達２％

　　《經濟通通訊社１日專訊》花旗銀行公布，由今日至１１月３０日，新客戶以５萬港元或以
上開立３個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達２％年利率。優惠名額有限，先到先得

　　根據該計劃，花旗私人客戶業務╱Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口及指定產品結存，三個月定存利率
為２％，而ＣｉｔｉＰｒｉｏｒｉｔｙ戶口╱Ｃｉｔｉｂａｎｋｉｎｇ戶口及指定產品結存為１
﹒９％。
　　此外，現有客戶以１萬或以上新資金開立３個月港元定存，亦可享高達１﹒７％年利率。（
ｃｌ）

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