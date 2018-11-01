【康宏風暴】蔡志明申請成康宏案被告獲高院法官批准

《經濟通通訊社１日專訊》康宏環球（０１０１９）去年底入稟高等法院，控告前執董曹貴

子、第二大股東郭曉群等多人非法轉移股權，並要求追討損失。本來置身事外的「玩具大王」蔡

志明今早申請成為案件被告，獲高院法官批准。

據報，蔡志明因不滿康宏指控他是郭曉群的代理人（ｎｏｍｉｎｅｅ），所以透過律師申請

以被告身分加入訴訟。蔡志明需要在５６日內提交抗辯書。

代表蔡志明的律師在庭上表示，原訴方康宏代表已經簽署蔡志明列入被告的同意書。而案件

絕大部分被告同已經書面同意，將蔡志明列入被告。（ｃｌ）

