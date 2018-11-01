《經濟通通訊社１日專訊》康宏環球（０１０１９）去年底入稟高等法院，控告前執董曹貴
子、第二大股東郭曉群等多人非法轉移股權，並要求追討損失。本來置身事外的「玩具大王」蔡
志明今早申請成為案件被告，獲高院法官批准。
據報，蔡志明因不滿康宏指控他是郭曉群的代理人（ｎｏｍｉｎｅｅ），所以透過律師申請
以被告身分加入訴訟。蔡志明需要在５６日內提交抗辯書。
代表蔡志明的律師在庭上表示，原訴方康宏代表已經簽署蔡志明列入被告的同意書。而案件
絕大部分被告同已經書面同意，將蔡志明列入被告。（ｃｌ）
01/11/2018 14:35
【康宏風暴】蔡志明申請成康宏案被告獲高院法官批准
《經濟通通訊社１日專訊》康宏環球（０１０１９）去年底入稟高等法院，控告前執董曹貴
子、第二大股東郭曉群等多人非法轉移股權，並要求追討損失。本來置身事外的「玩具大王」蔡
志明今早申請成為案件被告，獲高院法官批准。
據報，蔡志明因不滿康宏指控他是郭曉群的代理人（ｎｏｍｉｎｅｅ），所以透過律師申請
以被告身分加入訴訟。蔡志明需要在５６日內提交抗辯書。
代表蔡志明的律師在庭上表示，原訴方康宏代表已經簽署蔡志明列入被告的同意書。而案件
絕大部分被告同已經書面同意，將蔡志明列入被告。（ｃｌ）
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