【本港經濟】９月零售銷售額升２﹒４％遜預期，去年６月以來最差

《經濟通通訊社１日專訊》本港零售銷售連升１９個月。政府統計處發表的臨時估計數字顯

示，今年９月份的零售業總銷貨價值為３６６億元，按年上升２﹒４％，比市場原來預測升

６﹒７％及８月修訂後升９﹒４％有所放緩，並為去年６月以來最低升幅。今年首九個月合計的

零售業總銷貨價值的估計上升１１﹒１％。

扣除其間價格變動後，９月份零售業總銷貨數量估計按年升１﹒４％，亦低於市場預估升４

﹒４％及８月修訂後的７﹒９％升幅，今年首九個月合計的零售業總銷貨數量估計升

９﹒６％。



＊首飾鐘表銷售額僅升２﹒２％＊



今年９月與去年同月比較，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值上升２﹒２％。超級市場

貨品貨價值上升３﹒６％；食品、酒類飲品及煙草上升３﹒２％；百貨公司貨品上升２％；電器

及其他未分類耐用消費品上升４﹒９％；藥物及化妝品上升４﹒９％。

另一方面，今年９月服裝的銷貨價值按年下跌３﹒８％。汽車及汽車零件銷貨價值下跌

１２﹒４％；以及眼鏡店下跌６﹒７％。



＊消費開支受颱風、貿易戰及股市下跌影響＊



今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌２﹒９％，而

經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌３％。

政府發言人指出，零售業銷售在９月份增長減慢，部分是由於訪港旅遊業受颱風山竹短暫拖

累。本地消費開支或許亦已受到美國與內地的貿易摩擦及股票市場調整的憂慮影響，展望未來，

勞工市場狀況良好及訪港旅遊業暢旺，在短期內應會繼續為零售業帶來支持。然而，外圍環境的

不確定性及資產市場轉弱對消費情緒的影響或會增加。政府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

