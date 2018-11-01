【地皮截標】啟德住宅地明截標，測量師降估值至最低７７﹒５億元

《經濟通通訊社１日專訊》啟德前機場跑道首幅住宅地將於明日（２日）中午截標，該第

４Ｂ區３號地皮地盤面積１０﹒４５萬呎，最高可建樓面５７﹒４６萬呎。雖然地皮位於新發展

區，惟近日市況不穩，加上早前地皮截標反應不太理想，測量師紛紛調低估值約５％至１０％，

現時總地價估值由７７﹒５億元至９２億元，樓面地價每呎約１﹒３萬元至１﹒６萬元。



＊萊坊下調估值約一成至７７﹒５億元＊



萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，啟德有ＣＢＤ２效應，加上坐擁海景，不過

生活配套缺少，估計最終會有約１０個發展商入標。他相信，項目會建設約９００至１２００伙

豪宅，當中以中小型單位為主再加上部份大單位及「特色戶」。

林浩文將樓面地價估計下調一成至每呎約１﹒３５萬至１﹒５萬元，總地價由７７﹒５億至

８６﹒１億元，預料將會作豪宅級數發展，料落成後每呎售３﹒３萬元起，總投資成本約１１０

億至１２０億元。



＊中原：啟德擁大型基建及沙中線概念，料入標反應踴躍＊



中原測量師行執行董事張競達亦因應發展商近日投地出價轉趨保守而調整地皮估值，估計每

呎樓面地價為１﹒６萬元，地皮估值亦下調至９１﹒９億。他仍相信入標反應踴躍，因啟德新區

擁大型基建及沙中線概念，發展潛力優厚。



＊美聯料發展商出價會較審慎，樓面地價約１﹒５萬元＊



美聯測量師行董事林子彬就將估值下調半成，每呎樓面地價約１﹒５萬元，地皮估值約

８６﹒２億元。他認為，地皮有一定吸引力，料入標反應仍不俗，惟相信發展商出價會較審慎，

市場亦會觀察發展商是否仍積極參與競投優質住宅地皮，從而了解發展商對後市看法。（ｋｙ）

