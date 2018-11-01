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即市新聞

01/11/2018 18:06

【夜期時段】即月期指最新報２５４２８點，升８６點，高水１２點

　　《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３５０點，升８點，低水６６點
，最新報２５４２８點，升８６點，高水１２點，合約成交４４７３張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０２７７點，升１點，低水２點，最新報
１０３１１點，升３５點，高水３２點，合約成交１５１８張。（ｃｈ）

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