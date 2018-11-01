【本港樓市】經絡：下季或出現零星負資產個案，二手成交維持低位

《經濟通通訊社１日專訊》根據金管局公布最新數據顯示，２０１８年第三季繼續保持零宗

新增負資產住宅按揭貸款個案，亦是自２０１７年首季起，連續七季保持錄得零宗負資產，創下

最長保持零增長個案的紀錄。不過，經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，樓市倘繼續回調，下

季或會因此類情況，而出現零星的負資產個案。

她指出，今年首八個月的樓價升幅超出預期，但香港跟隨美國再加息機會頗大，預測全年的

加息幅度大約２５－５０點子之間。劉氏預料，早前選用發展商提供的高成數按揭計劃或二按的

業主，其按揭成數高達９５％，有些甚至按至十成按揭，樓市倘繼續回調，下季或會因此類情況

，而出現零星的負資產個案。



＊Ｐ按與Ｈ按使用比例越見接近＊



９月份新申請按揭貸款較８月份大減５５﹒６％，１３個月來首次跌破萬宗水平。而９月份

的新批出按揭貸款金額及宗數分別按月下跌３３﹒８％及３４％。但９月份新取用按揭貸款金額

及宗數分別按月升２％及０﹒９％。

首９個月，新批出按揭貸款額及宗數按年升１６﹒６％及９﹒３％。而新取用按揭貸款額及

宗數按年升９﹒８％及３﹒３％，兩者的貸款額同創歷年來的新高。劉圓圓表示，二手成交萎縮

，新批出按揭中的二手市場貸款額及宗數按月減少４３﹒６％及４２﹒４％，預料未來數月仍會

維持低水平。未來第四季多個新盤推售，相信未來數月將以一手為主導支撐大局。

另外，銀行調升按息，劉圓圓表示，現時現金回贈金額吸引，及息口仍算偏低，轉按仍對業

主來說有一定的吸引力。她料，未來數月將有更多人選擇最優惠利率計劃，Ｐ按與Ｈ按的使用比

例將越見接近。（ｊｏ）

