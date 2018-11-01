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即市新聞

01/11/2018 18:32

《再戰明天》埃克森美孚派業績，美國公布十月非農業就業人口增長

　　《經濟通通訊社１０日專訊》明晚（２日），埃克森美孚盤前派業績，美國公布１０月非農
業就業人口增長。

＊國家主席習近平會見巴基斯坦總理伊姆蘭，埃克森美孚派業績＊

　　明晚美股開市前，埃克森美孚派業績。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，巴基斯坦總理伊姆蘭．汗訪華（至５
日），與中國國家主席習近平會面。同時，中國國務院總理李克強會見克羅地亞總理普連科維奇

　　明日，法國總理菲利普正式訪問越南（至４日）
　　葡萄牙、奧地利、芬蘭、比利時和希臘央行總裁，以及歐洲央行管委會成員明日討論歐洲的
貨幣政策與銀行監管。
　　４：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策會議記錄。

＊歐元區公布１０月製造業ＰＭＩ＊

　　明日，巴西股市假期休市。
　　在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布９月零售銷售，月率料維持於０﹒３％。　
　　明午３：００ｐｍ，德國公布９月進口物價，月率料由持平升上０﹒４％；年率料由
４﹒８％降至４﹒５％。４：５０ｐｍ，法國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５２﹒５
降至５１﹒２。４：５５ｐｍ，德國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５３﹒７下滑至
５２﹒３。５：００ｐｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５３﹒２
回落至５２﹒１。

＊美國公布１０月非農業就業人口增長＊
　　
　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布９月國際商品貿易，料貿盈由５﹒３億加元收窄至２億加元
。加拿大１０月失業率料維持於５﹒９％；就業人口增長料由６﹒３萬跌至１﹒５萬。
　　同時，美國公布１０月非農業就業人口增長，料由１３﹒４萬上升至２０萬；製造業就業人
口增長料由１﹒８萬減少至１﹒６萬；失業率料維持於３﹒７％；就業參與率料維持於
６２﹒７％；平均時薪月率料由０﹒３％回落至０﹒２％；年率料由２﹒８％升上３﹒１％。美
國９月貿易赤字料由５３２億美元擴大至５３６億美元。
　　９：００ｐｍ，新加坡公布１０月採購經理人指數，料由５２﹒４降至５２﹒２。
　　１０：００ｐｍ，美國公布９月工廠訂單。
　　　　　　　　　
＊俄鋁派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：中國糧油控股（００６０６）、匯創控股（０８２０２）
和國際娛樂（０１００９）。
　　派業績的公司有：愛世紀集團（０８５０７）、俄鋁（００４８６）、亞勢備份
（０８２９０）和域高金融（０８３４０）。（ｈｏ）

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