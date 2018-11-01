《再戰明天》埃克森美孚派業績，美國公布十月非農業就業人口增長

《經濟通通訊社１０日專訊》明晚（２日），埃克森美孚盤前派業績，美國公布１０月非農
業就業人口增長。
＊國家主席習近平會見巴基斯坦總理伊姆蘭，埃克森美孚派業績＊
明晚美股開市前，埃克森美孚派業績。
在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，巴基斯坦總理伊姆蘭．汗訪華（至５
日），與中國國家主席習近平會面。同時，中國國務院總理李克強會見克羅地亞總理普連科維奇
。
明日，法國總理菲利普正式訪問越南（至４日）
葡萄牙、奧地利、芬蘭、比利時和希臘央行總裁，以及歐洲央行管委會成員明日討論歐洲的
貨幣政策與銀行監管。
４：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策會議記錄。
＊歐元區公布１０月製造業ＰＭＩ＊
明日，巴西股市假期休市。
在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布９月零售銷售，月率料維持於０﹒３％。
明午３：００ｐｍ，德國公布９月進口物價，月率料由持平升上０﹒４％；年率料由
４﹒８％降至４﹒５％。４：５０ｐｍ，法國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５２﹒５
降至５１﹒２。４：５５ｐｍ，德國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５３﹒７下滑至
５２﹒３。５：００ｐｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５３﹒２
回落至５２﹒１。
＊美國公布１０月非農業就業人口增長＊
明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布９月國際商品貿易，料貿盈由５﹒３億加元收窄至２億加元
。加拿大１０月失業率料維持於５﹒９％；就業人口增長料由６﹒３萬跌至１﹒５萬。
同時，美國公布１０月非農業就業人口增長，料由１３﹒４萬上升至２０萬；製造業就業人
口增長料由１﹒８萬減少至１﹒６萬；失業率料維持於３﹒７％；就業參與率料維持於
６２﹒７％；平均時薪月率料由０﹒３％回落至０﹒２％；年率料由２﹒８％升上３﹒１％。美
國９月貿易赤字料由５３２億美元擴大至５３６億美元。
９：００ｐｍ，新加坡公布１０月採購經理人指數，料由５２﹒４降至５２﹒２。
１０：００ｐｍ，美國公布９月工廠訂單。
＊俄鋁派業績＊
在本港，明日開股東會的公司有：中國糧油控股（００６０６）、匯創控股（０８２０２）
和國際娛樂（０１００９）。
派業績的公司有：愛世紀集團（０８５０７）、俄鋁（００４８６）、亞勢備份
（０８２９０）和域高金融（０８３４０）。（ｈｏ）