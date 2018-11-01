《再戰明天》埃克森美孚派業績，美國公布十月非農業就業人口增長

《經濟通通訊社１０日專訊》明晚（２日），埃克森美孚盤前派業績，美國公布１０月非農

業就業人口增長。



＊國家主席習近平會見巴基斯坦總理伊姆蘭，埃克森美孚派業績＊



明晚美股開市前，埃克森美孚派業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，巴基斯坦總理伊姆蘭．汗訪華（至５

日），與中國國家主席習近平會面。同時，中國國務院總理李克強會見克羅地亞總理普連科維奇

。

明日，法國總理菲利普正式訪問越南（至４日）

葡萄牙、奧地利、芬蘭、比利時和希臘央行總裁，以及歐洲央行管委會成員明日討論歐洲的

貨幣政策與銀行監管。

４：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策會議記錄。



＊歐元區公布１０月製造業ＰＭＩ＊



明日，巴西股市假期休市。

在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布９月零售銷售，月率料維持於０﹒３％。

明午３：００ｐｍ，德國公布９月進口物價，月率料由持平升上０﹒４％；年率料由

４﹒８％降至４﹒５％。４：５０ｐｍ，法國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５２﹒５

降至５１﹒２。４：５５ｐｍ，德國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５３﹒７下滑至

５２﹒３。５：００ｐｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５３﹒２

回落至５２﹒１。



＊美國公布１０月非農業就業人口增長＊



明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布９月國際商品貿易，料貿盈由５﹒３億加元收窄至２億加元

。加拿大１０月失業率料維持於５﹒９％；就業人口增長料由６﹒３萬跌至１﹒５萬。

同時，美國公布１０月非農業就業人口增長，料由１３﹒４萬上升至２０萬；製造業就業人

口增長料由１﹒８萬減少至１﹒６萬；失業率料維持於３﹒７％；就業參與率料維持於

６２﹒７％；平均時薪月率料由０﹒３％回落至０﹒２％；年率料由２﹒８％升上３﹒１％。美

國９月貿易赤字料由５３２億美元擴大至５３６億美元。

９：００ｐｍ，新加坡公布１０月採購經理人指數，料由５２﹒４降至５２﹒２。

１０：００ｐｍ，美國公布９月工廠訂單。



＊俄鋁派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：中國糧油控股（００６０６）、匯創控股（０８２０２）

和國際娛樂（０１００９）。

派業績的公司有：愛世紀集團（０８５０７）、俄鋁（００４８６）、亞勢備份

（０８２９０）和域高金融（０８３４０）。（ｈｏ）

