【港元利率】招商永隆下調港元定存息，一個月息由１﹒１５％起

《經濟通通訊社１日專訊》招商永隆銀行宣布，自今日起調整港元定期存款息率，分行及手

機應用程式「一點通」的港元一個月定存息下調１０點子，分行方面，存款額１萬至５００萬元

的息率介乎１﹒１５％至１﹒２％；「一點通」息率介乎１﹒３５％至１﹒４％。

另外，３個月定存息則下調１５點子，分行息率介乎１﹒５％至１﹒５５％；「一點通」息

率介乎１﹒７％至１﹒７５％。（ｃｈ）

