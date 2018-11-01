《經濟通通訊社１日專訊》招商永隆銀行宣布，自今日起調整港元定期存款息率，分行及手
機應用程式「一點通」的港元一個月定存息下調１０點子，分行方面，存款額１萬至５００萬元
的息率介乎１﹒１５％至１﹒２％；「一點通」息率介乎１﹒３５％至１﹒４％。
另外，３個月定存息則下調１５點子，分行息率介乎１﹒５％至１﹒５５％；「一點通」息
率介乎１﹒７％至１﹒７５％。（ｃｈ）
01/11/2018 15:06
【港元利率】招商永隆下調港元定存息，一個月息由１﹒１５％起
《經濟通通訊社１日專訊》招商永隆銀行宣布，自今日起調整港元定期存款息率，分行及手
機應用程式「一點通」的港元一個月定存息下調１０點子，分行方面，存款額１萬至５００萬元
的息率介乎１﹒１５％至１﹒２％；「一點通」息率介乎１﹒３５％至１﹒４％。
另外，３個月定存息則下調１５點子，分行息率介乎１﹒５％至１﹒５５％；「一點通」息
率介乎１﹒７％至１﹒７５％。（ｃｈ）
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