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01/11/2018 17:00

【康宏風暴】康宏環球獨立顧問正編製違規行為報告，續停牌

　　《經濟通通訊社１日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，獨立顧問正編製一份有關公司潛
在違規行為的初步草擬報告，以供獨立非執行董事審閱，公司及其核數師已完成大部分之審核程
序。公司將繼續採取適當措施以達成聯交所施加之復牌條件，及知會市場所有重要資料。
　　公司股份自２０１７年１２月７日起停牌，將繼續停牌直至另行通知為止。（ｃｈ）

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