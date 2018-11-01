【企業盈警】華夏能源（８００９）料中期綜合虧損按年大幅減少

《經濟通通訊社１日專訊》華夏能源控股（０８００９）發盈警，預期截至今年９月底止中

期綜合虧損較去年同期大幅減少。

董事會認為，綜合虧損大幅減少主要歸因於諮詢收入增加、出售於一間聯營公司之權益的收

益及可換股票據之利息開支減少。（ｋｙ）

