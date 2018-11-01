《經濟通通訊社１日專訊》華夏能源控股（０８００９）發盈警，預期截至今年９月底止中
期綜合虧損較去年同期大幅減少。
董事會認為，綜合虧損大幅減少主要歸因於諮詢收入增加、出售於一間聯營公司之權益的收
益及可換股票據之利息開支減少。（ｋｙ）
01/11/2018 17:08
【企業盈警】華夏能源（８００９）料中期綜合虧損按年大幅減少
《經濟通通訊社１日專訊》華夏能源控股（０８００９）發盈警，預期截至今年９月底止中
期綜合虧損較去年同期大幅減少。
董事會認為，綜合虧損大幅減少主要歸因於諮詢收入增加、出售於一間聯營公司之權益的收
益及可換股票據之利息開支減少。（ｋｙ）
|中國故事01/11/2018
【京城近觀】麥當勞要「變綠」，你喜歡嗎？
|FOCUS01/11/2018
【FOCUS】政治局加持資本市場 谷基建勢考起央媽
|專訪01/11/2018
【上海專訪】致同包孝先：降稅減費令科技企業最為受惠
|中國故事01/11/2018
港珠澳 過橋全攻略
|中國故事01/11/2018
AI前景一片燦爛 結合傳統行業現真價值
|國際動態01/11/2018
風暴水災襲意 「水都」威尼斯疏散遊客
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰