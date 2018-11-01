【企業盈喜】鄺文記料中期虧轉盈，錄稅前溢利約７３０萬元

《經濟通通訊社１日專訊》鄺文記（０８０２３）發出盈喜，預期截至今年９月底止六個月

將錄得稅前溢利約７３０萬元，去年同期則錄得稅前虧損約３０萬元。

董事會認為，業績改善主要可歸因於期間收益按年大幅增加，主要由於今年３月底仍有大量

進行中的合約及期內集團所承造的工程數目增加。（ｋｙ）

