《小傳日記》科技股報捷，美股續火熱；魚缸再高追，熊市暫告吹？

《小傳日記》侵侵（特朗普）嘅一言一語搞到環球魚缸上個月碌低咗唔少，納指同標指喺

１０月份唔見咗超過９巴仙同近７巴仙；Ａ場滬指就蒸發咗近８巴仙；香江就跌得最甘，冇咗超

過一成，國貨佬指數就走低８巴仙。

香江魚缸上個月跌到突，但噚日（３１日）Ａ場喺一片維穩利好氣氛下跳彈床，香江都強勢

彈起近４００點。近日即使人仔同港匯都因為美金升勢硬淨而持續腳軟，但美股喺科技股帶動下

連續第二日反彈，魚缸噚日呢個強勁升勢似乎都仲未識停，今朝（１日）高開２４９點，其後中

央喉舌人民日報話要對遊戲公司加大整治力度，但缸友似乎冇有怕起勢咁撈底，ＱＱ

（００７００）強勢回勇最多再彈起６巴仙，魚缸全日最多升咗５５５點，高見２５５３５點。

企鵝咁把炮亦都帶旺其他重磅藍戰士表現，魚缸全日埋單計進帳４３６點或近２巴仙，收復

二萬五關之餘仲升破埋條１０天線（２５１８１點），報２５４１６點。升市日下主板成交順利

破千億，錄得１１８９億銀多咗１２巴仙。國貨佬指數升１４０點或超過１巴仙，報１０２７９

點。

滬指今日早段一度好強勁最多跳起３４點，但埋單只有３點落袋，報２６０６點。



＊官媒撥冷水企鵝仍進取，內房股炒高全因政策倒＊



重磅大佬都全線造好跟住魚缸向上，為防止神州細路仔沉迷打機，官媒再發文話要加大整治

遊戲公司，但語氣明顯避重就輕話網遊唔係天生嘅洪水猛獸，企鵝今日再續上日升勢，彈多過４

巴仙，報２７７﹒８銀。ＡＩＡ（０１２９９）亦升多過３巴仙，報６１﹒３蚊；大象

（００００５）績後開始力有不繼升１巴仙，報６５﹒０５銀；生發發（００３８８）升近３巴

仙，報２１３﹒６蚊；中移動（００９４１）升近１巴仙，報７３﹒９５銀。

中共中央政治局噚日開會竟然無提及房地產調控，孖屐就推測，未來對房地產嘅管制會有一

定程度嘅放鬆，幾隻之前弱勢嘅內房佬急急上漲，其中碧桂園（０２００７）大升９巴仙，報９

﹒１６銀，仲做埋表現最好藍戰士，連帶阿仔碧桂園服務（０６０９８）都無懼畀建銀國際削「

他屐」（由１３﹒６９銀下調到９﹒５６銀）同降投資評級（「跑贏大市」下調到「中性」）嘅

威脅，跟升多過５巴仙，報１０﹒６４銀。潤地（０１１０９）同中海外（００６８８）齊齊踢

高近半成，分別報２７﹒８５銀同２５﹒７銀；剛剛話發債嘅恆大（０３３３３）都跟升８巴仙

，報２０﹒２銀。



＊麥格理祝福２８５感觸，中興水頭足股價向上郁＊



幾隻手機設備佬繼上日反彈之後，今日走勢各異，其中比亞迪電子（００２８５）畀麥格理

升「他屐」，由８﹒７０銀至１４蚊，投資評級由「中性」上調至「跑贏孖屐」，今日勁升近一

成半，報１０﹒５６銀；華顯光電（００３３４）就三日連漲１９巴位之後，今日急回多過８巴

仙，報０﹒６４銀；下星期四（８日）放榜嘅瑞聲（０２０１８）就升多過８巴仙，報

６４﹒３５銀，收復十天線（６１﹒４０５銀），認真叻啊！另一個街坊舜宇（０２３８２）都

跟升多過７巴仙，報７３銀。

中興（００７６３）界中金祝福，升他屐到２０蚊，維持「推薦」評級，事源佢獲控股股東

「中興新」借款唔超過１０億人仔，中金話呢筆錢將會有利佢發展５Ｇ技術，今日升多過４巴仙

，報１２﹒４６銀；而幾隻都靠５Ｇ概念搵食嘅魚毛，就升跌不一，長飛光纖（０６８６９）都

升超過４巴仙，報１９﹒９４銀；中通服務（００５５２）軟近１巴仙，報６﹒２８銀。



＊稅率唔提高券商續復甦，險企業績好股價續走高＊



神州財政部提出證券交易稅率維持不變，即喺成交金額的千分之一，但會將存託憑證

（ＣＤＲ）納入印花稅的徵收範圍。財政部徵埋ＣＤＲ稅，即係投資者要比多左錢，照道理果少

少稅都唔影響投資者買ＣＤＲ既意欲嘅，而交易稅率就無加價，都算係利好中資券商佬嘅。廣發

証券（０１７７６）彈逾半成，報１０﹒６６銀。海通證券（０６８３７）飆逾７巴仙，報

８﹒４６銀。華泰六八八六（０６８８６）走高逾５巴仙，報１３﹒２４銀。中信証券

（０６０３０）亦都升逾４巴仙，報１４﹒４銀。

大和話，上市神州險企第三季業績大致符合預期，只係財險（０２３２８）表現令人失望姐

，而太保（０２６０１）仲更加有驚喜添呀！太保可以升近２巴仙，報２９﹒７銀，好威威，差

少少就收復條１００天線（約２９﹒８６銀）。而平保（０２３１８）亦都走高逾１巴仙，報７

４﹒９５銀。財險除咗被大和唱淡，大摩亦都削佢「他屐」，由１２蚊降至１１蚊，財險收市跌

近１巴仙，報７﹒５４銀。



＊神州再力谷基建佬加速，水泥佬反彈買中建材賺＊



國務院發布保持基礎設施領域補短板力度嘅指導意見，點名鐵路、公路、水運、機場、水利

、能源、環保嘅九大重點領域任務，要求保持基建補短板力度。神州谷到咁行，鐵路同基建佬梗

係繼續神勇啦。瑞信最新維持中鐵（００３９０）同埋中交建（０１８００）睇法不變，兩個「

他屐」分別喺９﹒３銀及１２﹒３銀，各維持「跑贏大市」評級。中鐵勁飆近６巴仙，報

７﹒４１銀，收復條廿天（約７﹒２９銀）及５０天線（約７﹒１２銀）。中交建跟漲逾３巴仙

，報７﹒４２銀。至於中鐵建（０１１８６）都唔弱架，彈近５巴仙，報１０﹒４銀。

水泥佬更加標青，海螺水泥（００９１４）急彈近６巴仙，報４２﹒８銀，升返上條２０天

線（約４２﹒２２銀）。潤泥（０１３１３）更加走高近８巴仙，報７﹒４４銀。至於中建材

（０３３２３）曾經勁飆一成一架，收市就升幅收窄，升近７巴仙，報５﹒９７銀。請請！



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