《真知灼見－溫灼培》歐央行收緊貨幣政策的背後原因

《真知灼見》歐元區周三（３１日）晚公布１０月份年通脹率攀上２﹒２％水平。回顧該數

字於９月份為２﹒１％。當觀察扣除食品及能源的年通脹率，其攀升速度更快，由９月份的

１﹒１％到１０月份升至１﹒３％水平。通脹雖升，但由於區內經濟每況愈下，加上政治的不穩

定，相信歐央行也不會急於加息。另外，周三晚歐元區同時公布９月份失業率為８﹒１％，與８

月份維持不變。



今年以來，歐元區經濟確實是每況愈下，由第一季ＧＤＰ年增長率２﹒５％，到第二季增長

只有２﹒１％，第三季更只得１﹒７％，但相信到今年底歐央行仍是會停止其量寬政策，並於２

０１９年第三季開始加息。筆者有著這樣的想法原因主要有兩：首先，經過多年的量寬政策

，區內通脹確實有所回升。表面上年通脹率基本上已超越歐央行定下的２％目標，而核心年通脹

率亦見加速向２％方向邁進，這使歐央行確有加息壓力。其次，由美國牽起的貿易戰隨時會拖垮

全球經濟；倘歐央行現今不盡早收緊貨幣政策，日後當經濟轉差將難以有彈藥刺激經濟。基於這

兩點，相信歐央行是會言出必行，按其時間表收緊貨幣政策。



而單就買債計劃而言，歐央行也必須於今年底停止；當中最大原因是根據歐央行所定下的買

債規則，每個國家的國債，歐央行只能購當中的三分一。而據了解，歐央行購買德國國債已差不

多到了這規條的上限。由於德國政府有財政盈餘，沒有發行更多債券的需要，這使歐央行很難繼

續其量寬政策。反觀國家如意大利，其財赤確是嚴重，有發行更多債券的需要；但由於歐央行也

不想大量購入意大利債，以鼓勵意大利不斷擴大其財政赤字，相信這也是於背後歐央行會在今年

底停買債的原因。



所以到年底，歐洲一旦停買債，對歐元或許在某程度上會帶來支持；但須提防當歐美同時收

緊貨幣政策，對全球資產市場或會帶來進一步壓力。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

