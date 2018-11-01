【脫歐之後】消息指英國歐盟達初步協議，英金融業能留在歐洲市場

《經濟通通訊社１日專訊》《泰晤士報》引述政府消息人士報道，英國與歐盟的談判代表

達成了初步協議，將讓英國金融服務公司在英國脫歐之後仍能留在歐洲市場。

協議會涵蓋未來在服務領域的各方面合作關係，及數據交換，歐盟將會接受英國與布魯塞爾

實行同等規定，並因此獲得市場准入。報道指據該項服務領域協議，只要英國金融監管與歐洲大

致保持一致，歐盟便允許英國企業進入歐洲市場。（ｈｌ）

