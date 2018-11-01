《投資領域－譚家駿》基建回報穩健，收費公路價值吸引

《投資領域》投資市場近日再趨波動，美股近月再次出現大幅下挫，投資者憂慮企業盈利增

長可能見頂及聯儲局加息幅度或較預期多都是拖累美股表現原因。另外，中美貿戰拉鋸打擊市場

情緒。在避險需求升溫下，資金對基建資產的興趣明顯增強。

就近期走勢來看，人造衛星業及機場業的表現較理想。機場業受惠旅客增加帶動，好像一家

墨西哥機場營運商的旅客量持續上升，加上美國與墨西哥達成貿易協議刺激，使投資者期盼前景

會改善。不過，由於機場業估值處於我們認為公司基本因素難以支撐的水平，所以偏向維持較低

佔比。另外，雖然一家法國人造衛星公司的業績欠佳，但並無再調低盈利指引，並增加派息，所

以刺激股價上漲。



＊收費公路前景仍正面＊



收費公路業表現較為失色。意大利熱那亞市行車大橋出現倒塌，一家收費公路營運商因為持

有大橋專營權公司的大部分股權，所以股價受壓。現時意大利政府正與專營權公司合力調查事故

起因及研究應如何採取適當行動。雖然事件對於收費公路營運商的營運及財務影響不會很大，但

如發現大橋沒有妥善維修保養，將影響公司聲譽，並反映管理層質素有待提升。

另外，巴西收費公路業因早前貨車司機罷工及國內經濟吹冷風而受打擊，令到交通量及利潤

率均見下滑，未來表現要留意巴西全新運輸基建專營權投票結果。澳洲有收費公路營運商成功取

得悉尼Ｗｅｓｔ Ｃｏｎｎｅｘ公路網絡的５１％股權，由於資產優質，對該公司影響利好，而

行業則有待消化消息。

不過，即使收費公路短期走勢乏力，但我們長期依然看好。收費公路業擁有營運利潤率偏高

、現金流穩定以及市場門檻有效等多項優勢，所以我們仍對收費公路股持最大偏高比重。意大利

雖然出現大橋倒塌的不幸事件，但歐洲交通量長時間穩健，收費公路營運商應可受惠。中國和拉

丁美州營運商正經營高增長收費公路，並已訂立特許經營協議，未來營運前景保持樂觀。



＊能源管道投資氣氛好轉＊



能源管道業是我們另一看好的領域，我們特別對擁有獨特和壽命較長的能源基建網絡感興趣

，而估值當然也要吸引。早前投資者憂慮行業盈利增長放緩，就正好提供買入機會，近日在企業

精簡架構並釐清大幅增長項目的帶動下，市場對行業的投資氣氛已明顯好轉，我們亦能從中獲益

。在營運方面，北美產量增長急升就令到經營環境愈趨正面，有利行業發展。

整體來看，全球上市基建資產選擇繁多，例如收費公路、鐵路、公共事業、管道等，而且均

有市場門檻高及議價能力強特質，投資回報穩健，因此在波動市況中價值更為明亮。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

