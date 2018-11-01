騰訊強勢，港股急升４３６點報２５４１６，收復二萬五兼破十天線



《經濟通通訊社１日專訊》縱使人民幣及港匯因美元走強而持續走弱，惟美股隔晚（３１日

）在科技股帶動下連續兩日反彈，港股承接昨日強勁升勢，今早高開２４９點，其後中國官方喉

舌人民日報雖表示對遊戲公司加強整治，但騰訊（００７００）無懼中央對行業打壓最多反彈

６％，帶動港股愈升愈有，午後最多急升５５５點，高見２５５３５點，惟收市前升幅有所收窄

，最終港股全日漲４３６點或１﹒７５％，報２５４１６點，收復二萬五關及升破１０天線

（２５１８１點）。主板成交１１８８﹒８７億元，較昨日增加１１﹒８％。

國指收報１０２７９點，升１４０點或１﹒３９％。滬指早段曾一度升３４點，但最終僅漲

３點，報２６０６點，險守二千六關。



＊騰訊午後一度飆６％，碧桂園漲９％冠藍籌＊



重磅股全線上揚，騰訊繼昨日反彈近６％後，今日午後亦一度最多續漲逾６％，高見

２８３﹒２元，全日升４﹒０５％，報２７７﹒８元。匯控（００００５）昨日走高約２％後，

今續升１％，報６５﹒０５元。受惠大市成交急漲，港交所（００３８８）揚２﹒６９％，報

２１３﹒６元。中移動（００９４１）窄幅升０﹒８９％，報７３﹒９５元。友邦

（０１２９９）反彈３﹒２９％，報６１﹒３元。

內房股隨市回勇，碧桂園（０２００７）急升９﹒１８％，報９﹒１６元，為表現最好藍籌

及內房。萬科（０２２０２）走高７﹒４５％，報２５﹒９５元，為表現最好國指成分股。潤地

（０１１０９）漲４﹒７％，報２７﹒８５元。中海外（００６８８）揚４﹒６８％，報

２５﹒７元。融創（０１９１８）急漲８﹒９２％，報２３﹒２元。恆大（０３３３３）抽高

８﹒０２％，報２０﹒２元。

手機設備股隨美國科技股反彈，舜宇（０２３８２）升７﹒３５％，報７３元。瑞聲

（０２０１８）下周四（８日）放榜，全日走高７﹒８８％，報６４﹒３５元。比亞迪電子

（００２８５）獲麥格理升目標價，由８﹒７元上調至１４元，評級由「中性」上調至「跑贏大

市」，全日急升１４﹒９１％，報１０﹒５６元。華顯光電（００３３４）則逆市急挫

８﹒５７％，報０﹒６４元。



＊中資券商全線急升，萬洲遭唱淡成最差藍籌＊



今早有消息指，北京、上海等地證監局向證券公司下發通知，支持他們幫助上市公司緩解流

動性壓力，中資券商股全線急升，海通證券（０６８３７）走高７﹒２２％，報８﹒４６元。廣

發証券（０１７７６）漲５﹒１３％，報１０﹒６６元。華泰六八八六（０６８８６）升

５﹒０８％，報１３﹒２４元。中信証券（０６０３０）升４﹒３５％，報１４﹒４元。中國銀

河（０６８８１）揚４﹒３１％，報４﹒１１元。

基建鐵路股表現強勢，中鐵（００３９０）升５﹒８６％，報７﹒４１元。中交建

１０﹒４元。中車（０１７６６）窄幅升０﹒５８％，報６﹒９２元。

據內地媒體報道，有多間水泥廠停產令水泥價格急升，消息刺激水泥股全線造好，海螺水泥

（００９１４）升５﹒６８％，報４２﹒８元。潤泥（０１３１３）揚７﹒６７％，報７﹒４４

元。中建材（０３３２３）走高６﹒６１％，報５﹒９７元。西部水泥（０２２３３）升

４﹒３１％，報１﹒２１元。

萬洲（００２８８）首三季按生物公允價值調整後利潤為６﹒３８億美元，按年跌

１２﹒８％，績後野村降萬洲今明兩年盈利預測９％，以反映美國生豬業務弱，以及中國業務放

慢，目標價由１０﹒４元降至８﹒９元。萬洲全日逆市跌３﹒８３％，報５﹒２８元，為表現最

差藍籌。比亞迪（０１２１１）跌３﹒０５％，報４９﹒２５元，為表現最差國指股。（ｔｔ）

