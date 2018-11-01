【港鐵頭痕】潘焯鴻指沒保存好剪鋼筋相片，因當時不覺事件很嚴重

《經濟通通訊社１日專訊》港鐵（０００６６）沙中線紅磡站擴建工程調查委員會繼續聆訊

，中科興業董事潘焯鴻作供。

中科興業董事潘焯鴻被代表總承建商禮頓的資深大律師石永泰多次質疑證供的可信性，又質

疑潘焯鴻在與禮頓有商業糾紛期間作出指控，是為威脅禮頓付款。

潘焯鴻否認自己假裝刪除地盤辦公室電腦內相關的相片，解釋未有保管好剪鋼筋的相片，是

因為自己認為鋼筋認為地盤只有５％的鋼筋被剪，數目是在安全範圍內，不覺得事件很嚴重，亦

非有系統地剪鋼筋。惟１５年９月開始，發現剪鋼筋情況由公開變得秘密進行，因此認為是有系

統安排，指出當時禮頓地盤總監Ｋｈｙｌｅ Ｒｏｄｇｅｒｓ應該負責。

潘焯鴻亦否認，指控為要威脅禮頓，指出與禮頓的商業糾紛由２０１６年１０月已開始，亦

一直無間斷過。他解釋，為何在去年１月投訴後，到９月才再跟進，是因為向港鐵反映後，希望

給予時間跟進，亦因當時有多個工程進行，直到９月準備撤離紅磡地盤才跟進。

代表總承建商禮頓的資深大律師石永泰指，潘焯鴻最後一次在２０１５年９月目睹有鋼筋螺

絲頭被剪，而倒石屎工程在２０１６年完成，質疑潘焯鴻在進行關鍵檢查時未有提醒。潘焯鴻表

示，他當時沒有參與關鍵檢查，亦相信即使出現問題，港鐵已經解決。

委員會主席夏正民指，潘焯鴻作為工程科學人員，應該小心全面監督，才是良好工程做法，

而潘焯鴻關注有人剪鋼筋，叫職員留意有關做法，並有些相關相片，但潘焯鴻未有確保相片保存

得好。（ｆｗ）

