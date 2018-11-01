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即市新聞

01/11/2018 15:08

《缸邊麗評－熊麗萍》１１月攻略，反彈勿高追

　　《缸邊麗評》１０月份恆指失掉２８００點，而且只有少數日子出現反彈，令大家也無意入
巿。踏入１１月份，巿況影響巿場的因素更「多元化」，令巿況將續十分波動，對投資者的心理
質素及投資決策是更大的考驗。
　
＊貿戰與人幣＊
　
　　港股仍擺脫不了中美貿易戰及人民幣匯價的困擾，但這些因素對港股的影響也變得更為複雜
。若共和黨在中期選舉失利（即共和黨未能取得半數以上國會議席），特朗普對中美貿易談判的
態度如何，這仍是較難捉摸。特朗普可能會對中國稍示「好意」，又或於Ｇ２０期間與中國國家
主席習近平會面的機會增加。中期選舉結果下周三（７日）揭盅，但大巿在未來數天也因為不同
揣測而波動。
　
＊看中期選舉＊
　
　　相反，若共和黨勝出，是否會令特朗普增加「本錢」與中國談判，又或加大對中國進口產品
徵稅等；因此，近日大巿反彈也將引來沽貨套現活動，令反彈受阻。
　　另一個對本月大巿走勢影響的關鍵是中國內部因素，早前推出多方面刺激政策，對巿場信心
的幫助有限。最新公布十月份官方ＰＭＩ仍在下降，加上多項數據均顯示內地經濟增長放緩，從
昨天（３１日）中央政治局會議內容，可找到更多啟示。會議表明當前經濟運行穩中有變，經濟
下行壓力有所加大，企業經營困難較多。
　　同時，今次會議除了表明繼續要穩就業、穩金融，確保經濟平穩運行之外，也罕有地提到要
穩投資，強調要加強制度建設，激發市場活力，促進資本市場長期健康發展。可以預期，中央政
府會繼續有措施穩定股票巿場，令內地及港股有反彈空間。
　
＊留意進博會＊
　
　　下周（１１月５日至１０日）在上海舉行的中國國際進口博覽會，也是中國今年的「重頭戲
」，這是全球首個國際性的進口博覽會，而國家主席習近平多次強調要全力辦好這個博覽會，從
過往的情況看，市場也會憧憬有政策推動市場氣氛。
　　不過，刺激措施要對Ａ股有持續性支持，也要視乎外圍經濟及金融環境是否配合；因此，
１１月份巿況，港股至低限度可改變上月份的持續下跌局面，為大家提供反彈沽貨的機會。然而
，大巿反彈後又再有調整，要撈底也只能夠掌握未反彈的股份，已反彈的股份不宜追，這亦是筆
者認為大家對本月巿場波動性的挑戰。總的來說，大家不宜因為大巿反彈、受巿場氣氛影響而高
追。《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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