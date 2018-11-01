《股金豐采－涂國彬》美聯儲盡快復常，為他日危機準備

《股金豐采》經歷過１０月份的大跌市，投資者情緒穩定下來，但不可以掉以輕心，因為困

擾的因素仍然存在，儘管已有一定心理準備，但隨著事態發展，仍將威脅到大家在投資市場上的

財務安全。



＊財政壓力大，出口救不了＊



事實上，最關鍵的始終是央行的行動和預期。雖然沒有甚麼話題性，對比起特朗普為了競選

而來的一言一行，以至貿易戰，又或者中東地緣政治等，加息一事，看來不夠震撼。



然而，從來國際形勢，說到底，財金不就是戰略的一部分嗎？以當前美國債務之龐大，單憑

這裡那裡的出口多一點點，根本是杯水車薪，正因如此，特朗普批評聯儲局加息太快，表面上言

之成理，但歸根究柢，美國消費多，先花未來錢，而隨著多年，退休醫療福利開支只會更甚，財

政壓力更大，若不以提升美元資產吸引力為首要任務，讓人在危機時買美債，好景時買美股，任

憑特朗普再多破格新招，都救不了多少。



＊新債得以還舊，信心功勞居首＊



如今美聯儲所做的，正是為了未來危機再來，又有足夠的彈藥去救災！十年了，好不容易才

可以讓人對其資產有信心，資產價格升，息口保持低水平，才可以買時間，爭取復甦和增長，這

些都遠在特朗普未上任，甚至未競選時，已經一直在做，今時今日的增長，是多年來的鋪路，不

是他一上場便可做到的。



以此觀之，儘管大家關注中期選舉甚麼的，但其實，不論共和黨是否失利，又或者早前是誰

往民主黨名人那邊大派禮物，反正這些都是難以驗證的陰謀論。還原基本步，美國最需要甚麼？

信心！若大家對其失去信心，其債務根本還不了，很快連利息開支都成問題。相反，有信心，則

一切好辦，新債還舊，一切依然。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

