《神州經脈》Ａ股開門紅，北上資金流入８７億，在岸人幣創一周高



《神州經脈》中央政治局會議指出，當前經濟運行穩中有變，經濟下行壓力有所加大，需要

及時採取對策。圍繞資本市場改革，加強制度建設，激發市場活力，促進資本市場長期健康發展

。分析指出會議罕見強調資本市場改革，相關政策措施有望推出。財政部今早即公布證券交易印

花稅仍按０﹒１％的稅率維持不變，但今後稅率的調整改由國務院決定，財政部表示這是為靈活

主動、便於相機調控，更好適應實際需要。專家認為，調整權限給予國務院，無疑令稅收靈活度

提升，亦能及時根據股市情況發揮調節作用留有餘地和空間。

市場憧憬證券交易印花稅率或調整等激勵市場的政策出台，Ａ股市場今早全線走強，滬綜指

最高觸及２６３６﹒８點，惟午後受石油、銀行等板塊拖累，兩市衝高回落，滬綜指最終收報

２６０６﹒２４點，全日僅升０﹒１３％，三連升；深成指升１％，創業板升０﹒８４％。

兩市全日成交３８３３億元（人民幣．下同），較昨（３１日）大增２１﹒７２％；北上資

金大舉流入，滬股通全日流入５７﹒６億元，深股通流入２９﹒２億元，累計北上資金流入８７

億元，創２０１６年１２月５日深股通開通以來的近兩年最高。



＊十月財新製造業ＰＭＩ勝預期＊



中國１０月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒１，高於市場預期的４９﹒９，較９月微升

０﹒１個百分點，但產出指數降至逾兩年低。製造業擴張力度仍弱，反映製造業未來一年前景的

預期指數則創近一年低位，顯示前景不容樂觀。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生指出，製造業擴張力度仍弱，儘管需求持穩，但生產和

企業信心還在減弱，生產成本壓力也沒有緩解，中國經濟尚未見到明顯改善。

分項數據顯示，新訂單指數較前月有所回升至５０﹒４，新出口訂單脫離上月創下的逾兩年

低位，但仍連續７個月在５０下方，就業指數持續收縮但較前月改善。

不過，產出指數降至１個百分點至５０﹒１，為２０１６年６月以來最低水平。鐘正生指出

，產出指數連續第二個月回落，與近期工業增加值明顯下滑相一致。可能預示投資主要來自環保

或技術轉型相關需求驅動，而非來自於產能擴張。

心度降至１１個月低點，不過業界普遍認為產量將會上升。



＊財政部維持證券印花稅率不變，惟調整權擬轉交國務院＊



財政部公布《中華人民共和國印花稅法（徵求意見稿）》，其中證券交易印花稅按０﹒１％

的稅率，維持不變，但證券交易印花稅調整以後改由國務院決定，財政部表示這是為靈活主動、

便於相機調控，更好適應實際需要。

此外，徵求意見稿並將以股票為基礎發行的存託憑證納入證券交易印花稅的徵收範圍。



＊在岸人幣收升２３８點子，創近一周高＊



在岸及離岸人民幣今日先貶後回升，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨離岸走弱

，但滬深股市造好，匯市亦跟隨回升，在岸人民幣先後收復６﹒９７至６﹒９５關，一度重回

６﹒９４６９高位，創近一周高點，單日上落波幅達２３２點子。在岸人民幣今日收報

６﹒９４９６，較上個交易日４時３０分收盤價大升２３８點子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今早在在岸開盤前一度貶至６﹒９８關口，但之後回升並連接

收復至６﹒９５關，高見６﹒９４８５，目前仍於６﹒９４９３徘徊。

市場對人民幣能否「守７」表現分化，高盛認為人民幣臨近７元關，人民幣受較鬆的貨幣政

策及放緩經濟的壓力，人民幣觸及７的條件比過去更為成熟；但又有分析認為，美國中期選舉仍

存在變數，未知美指能否繼續保持強勢，機構亦不敢過份單邊押注。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９６７０，較上個交易日貶２４點子，三連貶。



＊人行連續五日淨回籠５２００億＊



人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收央行逆回購到期等因素的影

響，為維護銀行體系流動性合理充裕，故決定今日不開展公開市場操作，是連續第五個交易日不

操作。公開市場今日有１０００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元

，累計五日淨回籠５２００億元。

另外，人行公布，１０月未對金融機構開展中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，１０月末ＭＬＦ

餘額為４９３１５億元（人民幣．下同），９月末餘額為５３８３０億元。

人行１０月開展常備借貸便利（ＳＬＦ）操作共２９２億元，隔夜為２億元，一個月期為

２９０億元；餘額為２９０億元，９月末餘額為４７４﹒５０億元。１０月淨增加ＰＳＬ７４１

億元，１０月末抵押補充貸款餘額為３３１１１億元。



＊官媒指要加大手遊公司整治力度＊



《人民日報》刊發文章表示，網遊並非天生就是洪水猛獸，其危害在於「沉迷」。因為害怕

沉迷網遊而盲目排斥網絡的做法也是要不得的。防治沉迷手遊還需要對遊戲公司、工商個體等加

強管理、加大整治力度。

騰訊（００７００）最新公布，繼已在北京、天津等地啟動《王者榮耀》用戶強制公安實名

校驗後，從今天開始，將在其他省級行政區分六期依次進行，目標於１１月內完成中國大陸地區

的全部覆蓋。

「《王者榮耀》健康系統」是由騰訊自行研發、推出的一項移動遊戲防沉迷措施。根據系統

規定：１２周歲以下未成年人每天在《王者榮耀》中限玩１小時，１２周歲以上未成年人每天限

玩２小時，超出時間後將被強制下線，當天不能再玩。（ｂｉ）

