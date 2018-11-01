《投資心得－潘鐵珊》力量能源中期績佳，續有平穩健康發展

《投資心得》力量能源（０１２７７）為一家綜合煤炭生產商及運營商，其業務覆蓋整個煤

炭產業鏈，是市場上少數集開採、加工、鐵路運輸、港口倉儲及貿易於一體的綜合煤炭企業。集

團專注發展位於內蒙古鄂爾多斯市准格爾旗大飯舖煤礦，採礦面積約９﹒６平方公里。受惠煤炭

銷量較去年同期增長６３％，集團截至今年六月底止的六個月總收益達７﹒４億元人民幣，比去

年同期大幅增加５６％；而每股盈利為０﹒０４７元人民幣，比去年同期上升１１﹒９％。



＊國內上半年煤炭行業增長顯著＊



隨著國內於上半年煤炭行業的增長顯著，據中國國家統計局資料，２０１８年上半年，中國

煤炭開採和洗選業的利潤總額約１５６４億元人民幣，較去年同期增長１８﹒４％。加上國內政

府進一步深化供給側改革，將令有效需求得以持續擴大。

集團的大飯舖煤礦所產的煤炭屬於優質低硫的環保動力煤，全硫為０﹒４８％，備受大型電

廠及貿易商戶青睞。大飯舖礦區以密封式運輸帶覆蓋並連接各主要設施，煤炭從地下礦井均經由

運輸帶送往地面，經處理後直達肖家裝載站運往各主要港口銷售。集團與神華合作興建，持有上

述肖家裝載站及其配套鐵路支線的４５％權益。此舉全面機械化，在減低人手及汽運的成本及消

耗之餘，提升生產效率。



＊利潤及現金流料持續平穩增長＊



預期煤炭行業在國內開始平穩運行，煤炭企業如力量能源已漸脫離經營困難的階段，可望能

繼續以平穩姿態發展。由於煤炭行業發展穩定，看好集團前景。而作為一間在生產技術、安全環

保、效益及質量領先的企業，集團預期於２０１８年下半年，不論在利潤及現金流將繼續有平穩

健康的發展。可考慮於現價（０﹒４８元）買入，上望０﹒５３元，跌穿０﹒４３元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

