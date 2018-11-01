《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》美股短期下行風險高，Ａ股難大升

《Ｂｅｎ哥思路》港股走勢仍較波動，受惠中央推出維穩措施支持Ａ股，刺激港股曾一度反

彈至２６０００點以上。然而，環球股市出現拋售潮，早前強勢的美股亦出現明顯調整，料港股

短線亦難倖免，在環球股市弱勢影響下，料大市暫未有見底跡象，或繼續維持反覆向下格局，支

持位２４０００點。

上周五（１０月２６日），內地通過修改《公司法》以放寬Ａ股公司回購股份的限制，短線

或可對Ａ股起支持作用，例如平安稍後即宣布擬耗資千億回購不逾１０％股票。不過，根據市場

數據，目前內地上市公司持續的淨現金只佔整體市值不足１％，故料可回購的資源或相對有限，

投資者不宜對措施成效抱太大期望。



＊歐元區利率臨明顯上升風險＊



整體上，踏入１０月之後，股市下跌伸延至歐洲及美國等已發展國家，以美元計算，歐洲主

要股市年初至今普遍錄得近１０％的跌幅。事實上，儘管不少歐洲國家債務水平偏高，但在歐洲

央行買債計劃下，法國１０年期國債息率只有０﹒８厘，意大利亦只３﹒６厘。隨著歐洲央行買

債計劃將在年底結束，部分歐元區國家利率或有明顯上升風險，短期不利歐洲股債市場。

美股方面，主要指數已低於２００天平均線的水平，破壞了２０１６年所展開的升浪。從技

術圖表而言，其跌勢尚未完結。雖然標指現價是未來１２個月市盈率約１５倍，估值不算太高，

加上資金仍流入美元資產，預期美股的避風港地位暫難以改變。然而，由於環球股市近日轉趨波

動，預期美股波幅亦將擴大，短期下行風險高。



＊中央撐民企，惟盈利仍承壓＊



歐盟因意大利預算財赤達ＧＤＰ的２﹒４％而否決其２０１９年預算案，為歐盟首次對成員

國有效動用此權力。然而，意大利經濟財務部長表示，現有預算案十分正確，無理由提交新方案

。事實上，另一歐洲大國法國的財赤亦偏高，達２０１７年ＧＤＰ的２﹒６％，政府債務達

ＧＤＰ的９７％。因此，歐盟不可以對意大利太寬鬆，否則法國等或會不持續減赤。然而，意大

利民粹政府亦要增加政府開支，令選民受惠。雖然歐盟和意大利缺乏分裂的條件，但預期談判過

程將充滿挑戰性。

中國副總理劉鶴１０月２０日召開金融穩定發展委員會，提出貨幣政策，支持民企和資本市

場的三角形支架。其中，措施包括民企債務融資支持計劃，研究支持民企股權融資，考核商業銀

行對民營企業的授信業務。會議並要求對短期經營困難，但有前景的企業，不要盲目停貸。預期

民營企業的短期償貸壓力將有所紓緩。然而，國內經濟放緩，民營企業面對挑戰仍不少，企業盈

利仍有壓力。



＊關注深化改革相關投資機會＊



國家主席習近平南巡，表示改革開放永不停步。習近平指出，前海的發展快，說明前海的模

式是可行；因此，要研究出一批可複製可推廣的經驗，向全國推廣。此外，習近平到訪格力電器

公司，強調實體經濟發展至關重要，任何時候都不能脫實向虛。製造業是實體經濟的一個關鍵，

製造業的核心就是創新。

中國經濟正面臨經濟發展樽頸，再加上中美關係惡化，令外貿情況不容樂觀。對內進一步改

革，或是中央未來主要政策。投資者可注視未來政策發展和相關投資機會。

由於主要財金官員發言支持Ａ股，再加上內地券商牽頭組成１０００億元人民幣基金，以緩

解上市公司的流動性風險，刺激上證綜合指數一度反彈至２６７５點，由低位回升近９％。不過

，中央目的主要是避免Ａ股持續下跌，造成系統性金融風險；用意傾向維穩，而非積極推升股市

，加上中央近日的政策並沒有解決Ａ股本質上的問題，因此，就算預期Ａ股或已見今年政策底，

其升幅亦不會太大。另外，根據市場數據，本周將有３６隻限售股份解禁，以上周五收市價計，

涉資金額為近１６周新高，或為市場帶來一定沽壓。預期上證綜合指數短期將於２４５０－

２６５０點上落。《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＡＢＮ１２７

╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述股份之財務權益。

