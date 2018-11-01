  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2018 09:09

【Ａ股維穩】上交所：滬市公司首三季業績增速緩，但仍保較高水平

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１日上海專電》滬市公司三季報截至昨日（３１日）已全部披露
完畢。上交所表示，滬市公司首三季度延續了半年報持續增長的態勢，雖然整體增速有所放緩，
但仍然保持較高的水平。
　　數據顯示，滬市１４４６間公司首三季度合計實現營業收入２３﹒６２萬億元（人民幣．下
同），同比增１２％；淨利潤２﹒３１萬億元，同比增１１％。其中，１３０５家公司盈利，佔
比約９０％；１４１家公司虧損，佔比約１０％。
　　行業上看，上游產業石油、有色行業增速較大；中游龍頭企業具有明顯優勢，化工行業中，
化學原料及制品業化纖行業鋼鐵行業等表現突出；下游行業中，受到原材料價格等因素影響，整
體增速不高。例如醫藥、汽車、批發零售業等實現淨利潤增長８％。
　　另外，金融業實現淨利潤１﹒３５萬億元，業績增速放緩至５％；房地產業實現淨利潤
６２６億元，同比增２０％。

＊對遇到資金困難的企業提供流動性支持＊

　　下一步，上交所將加大對併購重組支持力度，支持公司創新併購重組方式，助力企業轉型升
級；盡快制定股份回購配套業務規則，支持引導上市公司依法合規開展股票回購；繼續鼓勵上市
公司現金分紅，為中長期資金進入市場塑造良好的市場基礎；努力幫助上市公司化解股票質押風
險，支持各類資金和機構通過各種方式，對確有主業經營但短期遇到資金困難的企業提供流動性
支持。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事01/11/2018
港珠澳　過橋全攻略
中國故事01/11/2018
AI前景一片燦爛 結合傳統行業現真價值
國際動態01/11/2018
風暴水災襲意 「水都」威尼斯疏散遊客
FOCUS31/10/2018
【FOCUS】地產代理掀「汰弱留強」 港樓跌勢已成？
生財有道31/10/2018
【樓市轉勢】9月樓價指數跌1.4% 錄兩年半最大跌幅
剖析天下31/10/2018
【中期選舉】民調一面倒 沉默的多數 VS 女性力量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN