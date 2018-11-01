【Ａ股維穩】上交所：滬市公司首三季業績增速緩，但仍保較高水平

《經濟通通訊社記者林雯婕１日上海專電》滬市公司三季報截至昨日（３１日）已全部披露

完畢。上交所表示，滬市公司首三季度延續了半年報持續增長的態勢，雖然整體增速有所放緩，

但仍然保持較高的水平。

數據顯示，滬市１４４６間公司首三季度合計實現營業收入２３﹒６２萬億元（人民幣．下

同），同比增１２％；淨利潤２﹒３１萬億元，同比增１１％。其中，１３０５家公司盈利，佔

比約９０％；１４１家公司虧損，佔比約１０％。

行業上看，上游產業石油、有色行業增速較大；中游龍頭企業具有明顯優勢，化工行業中，

化學原料及制品業化纖行業鋼鐵行業等表現突出；下游行業中，受到原材料價格等因素影響，整

體增速不高。例如醫藥、汽車、批發零售業等實現淨利潤增長８％。

另外，金融業實現淨利潤１﹒３５萬億元，業績增速放緩至５％；房地產業實現淨利潤

６２６億元，同比增２０％。



＊對遇到資金困難的企業提供流動性支持＊



下一步，上交所將加大對併購重組支持力度，支持公司創新併購重組方式，助力企業轉型升

級；盡快制定股份回購配套業務規則，支持引導上市公司依法合規開展股票回購；繼續鼓勵上市

公司現金分紅，為中長期資金進入市場塑造良好的市場基礎；努力幫助上市公司化解股票質押風

險，支持各類資金和機構通過各種方式，對確有主業經營但短期遇到資金困難的企業提供流動性

支持。

